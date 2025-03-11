"Згода – 75% успіху для врегулювання війни": Трамп розкрив, що планує обговорити з Путіним

Президент США Дональд Трамп планує поговорити з російським диктатором Владіміром Путіним щодо припинення вогню в Україні, оскільки "для танго потрібні двоє".

Розмова обох політиків, за словами американського президента, може відбутися вже впродовж цього тижня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Rapid Response 47.

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Що заявив Трамп

Як констатував Дональд Трамп, якщо Росію не змусити припинити вогонь, то війна триватиме і далі. Тому, він припустив, що вже цього тижня може поговорити з Владіміром Путіним з цього приводу.

Я сподіваюся, він погодиться,

– сказав президент США.

На його думку, згода російського диктатора на припинення вогню означатиме "75% шляху" до врегулювання війни. Після цього, мовляв, залишиться лише оформити документи та узгодити території.

До слова. у коментарі для пропагандистських ЗМІ речниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що "Росія не виключає контактів із представниками США протягом найближчих кількох днів".