У Кремлі занервували: політтехнолог пояснив, чому Трамп став прихильнішим до України

У Кремлі все нервовіше реагують на те, що Дональд Трамп почав прихильніше оцінювати дії України, зокрема далекобійні удари по російських цілях. Російські дипломати вже заявляють, що американський президент нібито втратив роль "об'єктивного посередника" й дивиться в бік Києва.

Політтехнолог Юрій Подорожній в ефірі 24 Каналу пояснив, що могло змінити підхід Трампа до України. За його словами, справа не лише в настроях американського президента, а в тому, що Київ сам задає напрям політики й більше не дозволяє вирішувати ключові питання без себе.

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Кремль зрозумів, що Трамп його не врятує

У Кремлі, ймовірно, й раніше розуміли, що Трамп не стане для Росії гарантією вигідного завершення війни. Путін довго намагався втримувати американського президента у своїй логіці: обіцяв одне, робив інше, затягував процес і розраховував, що тиск зрештою буде спрямований передусім на Україну.

Путін так довго водив Трампа за ніс, обіцяючи одне й роблячи інше. Трамп це все терпів,

– пояснив Подорожній.

Позиція, за якою Україну нібито можна просто змусити до поступок і швидко підписати угоду, не спрацювала. Трамп має доступ до розвідданих, економічної аналітики та всіх інструментів, які дають змогу бачити реальну ситуацію, тому в Кремлі дедалі важче продавати йому стару схему.

Очевидно, ця позиція – що треба правильно натиснути на Україну, і вона піде на поступки – не грає,

– зазначив політтехнолог.

Водночас не варто перебільшувати сталість заяв Трампа. Якщо сьогодні він висловлює задоволення діями України, зокрема ударами по російських цілях, це ще не означає, що його риторика не зміниться вже за кілька годин.

Ми ж бачимо, як діє Трамп: зранку він говорить, що задоволений, а до вечора ситуація може змінитися кардинально, – зазначив Подорожній.

Але важливішим є інше: Україна сама задає напрям, у якому рухається політика щодо війни.

Найголовніше, що ми об'єктні. Нас не обговорюють за спиною і не ставлять перед фактом щодо тих чи інших питань,

– наголосив Подорожній.

Київ ставить власні питання й намагається впливати на порядок денний, а не лише реагувати на позицію Вашингтона чи Брюсселя.

Подорожній пояснив, що змінило підхід Трампа до України: дивіться відео

Така позиція і змушує Трампа реагувати інакше. Українські далекобійні удари, стійкість на фронті та здатність самостійно задавати темп показують партнерам, що Київ не чекає, поки хтось запропонує йому готовий сценарій завершення війни.