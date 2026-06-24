Військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України", генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко в ефірі 24 Каналу пояснив, навіщо Путін робить подібні заяви. За його словами, ситуація біля Костянтинівки справді непроста, але Кремль використовує окремі ділянки фронту, щоб пропагандистськи перекривати власні проблеми на інших напрямках.

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Путін відвертає увагу заявами про фронт

Заява Путіна про нібито просування російських військ біля Костянтинівки та на всіх ділянках фронту має створити враження, що Росія контролює ситуацію. Кремлю потрібно демонструвати "успіхи", хоча загальна картина для нього не така вигідна, особливо після українських дій на Півдні та в Криму.

Він хоче показати щось із досягнень, які мають місце. А на фронтах там не все так просто,

– зазначив Романенко.

За його словами, ситуацію потрібно оцінювати повністю: враховувати і результативні дії Сил оборони України, і складні ділянки, де ворог продовжує тиснути. Район Костянтинівки справді залишається важким, тому його не можна ігнорувати, але саме такі відрізки фронту Кремль використовує для пропагандистської картинки.

Для об'єктивної оцінки ситуації й раціонального прийняття рішень треба враховувати і ті успішні дії, які відбуваються на Півдні та в Криму, і непростий стан на фронтах,

– пояснив генерал-лейтенант у відставці.

Він наголосив на потребі посилювати Сили оборони України. Йдеться про рівень можливостей, який дозволить не лише стримувати ворога на найскладніших напрямках, а й виконувати завдання стратегічної оборонної операції.

Треба піднімати потенціал Сил оборони України настільки, щоб вони могли виконати завдання стратегічної оборонної операції: зупинити будь-яке просування ворожих військ по нашій території,

– підкреслив військовий експерт.

Путіну, за словами Романенка, немає чого показувати на тих напрямках, де Україна має успіхи. Тому він намагається використати окремі складні ділянки фронту як доказ нібито загального російського просування.

Путіну десь у Криму, на Півдні показувати нічого. Він намагається це робити пропагандистськи за рахунок стану справ на окремих ділянках фронту,

– сказав Романенко.

Романенко пояснив заяви Путіна про Костянтинівку: дивіться відео