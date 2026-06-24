Політтехнолог Михайло Шейтельман в ефірі 24 Каналу пояснив, яку "третю дорогу" може шукати білоруський диктатор. За його словами, Лукашенко намагатиметься зробити так, щоб ретранслятори не працювали на Росію, але водночас не виглядати перед Кремлем тим, хто відкрито поступився Україні.

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Лукашенко шукає "третій шлях"

Після українського попередження щодо ретрансляторів Лукашенко, схоже, шукає варіант, який дозволить йому не сваритися з Кремлем і водночас не спровокувати удар з боку України. За неперевіреними даними, які поширювали російські z-канали, у Білорусі могли не демонтувати самі ретранслятори, а відключити частоту МТС навколо них, щоб ці об'єкти перестали працювати.

Одне діло демонтувати фізично – це війна з Путіним. Не демонтувати – це війна з Україною,

– пояснив Шейтельман.

Такий варіант дає білоруському диктатору простір для маневру. Обладнання формально залишається на місці, тож перед Путіним це не виглядає як пряме виконання вимоги України. Але якщо ретранслятори справді стають марними для російських дронів, Київ отримує головне – ці об'єкти більше не допомагають атакам.

Лукашенко – майстер третього шляху: ретранслятори стоять, а користі від них ніякої,

– зазначив політтехнолог.

Для Лукашенка це, ймовірно, єдиний спосіб уникнути прямого конфлікту одразу з двома сторонами. Він не має достатньо сил, щоб захиститися від тиску Росії, але так само не може ігнорувати українське попередження. Якщо ретранслятори не припинять працювати, Україна може прибрати цю загрозу самостійно.

Якщо він не відключить, то я впевнений, що ми зробимо це відкрито – короткою операцією,

– сказав Шейтельман.

За його словами, для України в цій ситуації важлива не форма, а результат. Ідеться не про ширші вимоги до Мінська в межах цього попередження, а про конкретні об'єкти, які допомагають російським дронам наводитися на українські цілі.

Нам потрібно, щоб вони не працювали і не наводили на нас дрони. Все, крапка,

– підсумував він.

Якщо білоруський диктатор справді зробить ці об'єкти непридатними для наведення російських дронів, він може спробувати передати це українській стороні не публічно. Для Лукашенка це спосіб виграти час і показати Путіну, що він нібито нічого не здав, а Україні – що загроза з боку цих ретрансляторів тимчасово знята.

Шейтельман пояснив маневр Лукашенка з ретрансляторами: дивіться відео