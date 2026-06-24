Про це в етері 24 Каналу розповів генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, наголосивши, що тепер з цим у противника будуть проблеми.

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Україна перекриває логістичні канали ворога

Крим, як підкреслив генерал армії, треба перетворити в западню, а не фортецю. Це можливо зробити якраз атаками по мостах. Зараз залучаються для цього сотні дронів, десятки ракет, проводяться спецоперації.

"Ми перерізаємо артерії з півночі, тобто з материка на півострів, і він перетворюється на острів. Особливо сьогодні залізниця є основним хабом, який використовувався для збройних сил Росії для ведення агресивної війни, забезпечення Криму боєприпасами, пальним, для функціонування заводів, аеродромів та навіть певною мірою кораблів. Ми взяли під контроль море в багатьох секторах", – констатував Маломуж.

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З його слів, така модель дає сьогодні тактичний, а в перспективі – стратегічний результат. Він зазначив, що Україна надалі перекриє всі канали: Армянськ, Чонгар, залізниці, поромні переправи.

Перекриття артерій, які ведуть з півночі до Криму – це стратегічний формат дій СОУ. Генерал армії пояснив, що це не лише обмежить ресурси ворога, а й формуватиме передумови для виникнення проблем і для російських солдатів, і для цивільного населення, а тоді відповідно і передумови для звільнення Криму.

З Криму поспіхом виїжджають силовики

Обмеживши всі ресурси противника на півострові, там не буде перспектив ні озброюватись, ні вести активну оборону, ні контролювати ситуацію завдяки системам ППО та засобам РЕБ, які б збивали українські дрони. Генерал армії зверну увагу на те, що окупаційний "голова" Криму Аксьонов почав висловлюватися про те, що доведеться вводити режим надзвичайного стану.

З півострова вже тікають співробітники ФСБ, а це вже ознака, що вони готуються до здачі Криму. Виїхала більша частина працівників МВС, які забезпечували окупаційний режим. Одні це зробити за рапортами, а інші навіть без них. Представники Чорноморського флоту втекли до Новоросійська. Це вже наслідки паніки. Першочергово її відчувають ті, хто глибоко знає ситуацію,

– підкреслив Маломуж.

Зараз Сили оборони України своїми діями обмежують і постачання окупантів через Керченський міст та поромні переправи у напрямку Керчі, Краснодарського краю. Це, зі слів Маломужа, ще один складник, який створить ізоляцію Криму.

Він уточнив, що підготовлені операції по Керченському мосту передбачають залучення потужних морських дронів, ракет українського та іноземного виробництва (SAMP/T, SCALP тощо). Одномоментний удар дронами, ракетами та проведення спецоперацій, як підсумував колишній голова СЗР, дасть змогу знищити цей міст.