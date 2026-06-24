Об этом в эфире 24 Канала рассказал генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж, отметив, что теперь у противника возникнут проблемы с этим.

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Украина перекрывает логистические каналы врага

Крым, как подчеркнул генерал армии, нужно превратить в ловушку, а не в крепость. Это можно сделать именно с помощью атак на мосты. Сейчас для этого задействуются сотни дронов, десятки ракет, проводятся спецоперации.

"Мы перерезаем артерии с севера, то есть с материка на полуостров, и он превращается в остров. Особенно сегодня железная дорога является основным хабом, который использовался вооруженными силами России для ведения агрессивной войны, снабжения Крыма боеприпасами, топливом, для функционирования заводов, аэродромов и даже в определенной степени кораблей. Мы взяли под контроль море во многих секторах", — констатировал Маломуж.

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По его словам, такая модель дает сегодня тактический, а в перспективе – стратегический результат. Он отметил, что Украина в дальнейшем перекроет все каналы: Армянск, Чонгар, железные дороги, паромные переправы.

Перекрытие артерий, ведущих с севера в Крым – это стратегический формат действий СОУ. Генерал армии пояснил, что это не только ограничит ресурсы врага, но и создаст предпосылки для возникновения проблем как у российских солдат, так и у гражданского населения, а значит, и предпосылки для освобождения Крыма.

Из Крыма в спешке уезжают силовики

Ограничив все ресурсы противника на полуострове, там не будет перспектив ни вооружаться, ни вести активную оборону, ни контролировать ситуацию с помощью систем ПВО и средств РЭБ, которые могли бы сбивать украинские дроны. Генерал армии обратил внимание на то, что оккупационный "глава" Крыма Аксенов начал заявлять о том, что придется вводить режим чрезвычайного положения.

С полуострова уже бегут сотрудники ФСБ, а это уже признак того, что они готовятся к сдаче Крыма. Уехала большая часть сотрудников МВД, обеспечивавших оккупационный режим. Одни делают это по рапортам, а другие даже без них. Представители Черноморского флота бежали в Новороссийск. Это уже последствия паники. В первую очередь её ощущают те, кто глубоко знает ситуацию,

– подчеркнул Маломуж.

Сейчас Силы обороны Украины своими действиями ограничивают и снабжение оккупантов через Керченский мост, а также паромные переправы в направлении Керчи, Краснодарского края. Это, по словам Маломужа, еще один компонент, который приведет к изоляции Крыма.

Он уточнил, что подготовленные операции по Керченскому мосту предусматривают задействование мощных морских дронов, ракет украинского и иностранного производства (SAMP/T, SCALP и т. д.). Одновременный удар дронами, ракетами и проведение спецопераций, как подытожил бывший глава СВР, позволит уничтожить этот мост.