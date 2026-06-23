Фактично можна говорити, що Україна наближає деокупацію Криму, оскільки в таких умовах російським військам перебувати дуже складно. Військові експерти та колишні військовослужбовці спеціально для 24 Каналу проаналізували останні події в Криму та дали свій прогноз того, що там може статись незабаром.

Важливо Траси смерті та дефіцит пального: як Україна наближає логістичний колапс Криму

Які проблеми відчувають росіяни в Криму?

Спеціаліст зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов розповів, що для Путіна Крим залишається дуже важливим із психологічної точки зору. Тому він не кине півострів просто так. Однак йому треба витратити чимало сил і ресурсів для підтримки цієї окупованої території.

Для величезної кількості російських війск на Півдні України саме Крим був надійним тилом. Саме там окупанти накопичували сили, розбудовували бази, займались логістикою. Утім тепер півострів перетворився в небезпечну зону вразливості та ризику,

– зазначив спеціаліст зі стратегічних комунікацій.

Він продовжив, що повна ізоляцію Криму спричинить хаос на півострові. Першими звідти втечуть росіяни. Саме зараз українські військові не б'ють по цивільному транспорту, тож усе охочі вже можуть тікати з Криму, бо евакуація кримчан – це вже перспектива найближчих кількох місяців.

Богданов назвав проблеми, які росіяни відчувають у Криму: дивіться відео

Чи потрібна буде наземна операція для звільнення Криму?

Ветеран армії США Пол Левандовський зауважив, що найімовірнішим сценарієм, за якого росіяни не зможуть утримувати окупований Крим, буде продовження ударів Сил оборони України по півострову. Цілі залишуться тими ж: ворожа логістика, мости, запаси палива, ППО, чорноморський флот.

"А ось наземна операція в Криму може створити для ЗСУ такі ж проблеми, які відчувають зараз росіяни на півострові. Українські сили мають лише 3 потенційні маршрути для входу в Крим. Росіяни могли б потому застосувати проти ЗСУ ту ж тактику, яку ЗСУ використовують проти окупантів", – наголосив ветеран армії США.

За його словами, сухопутна операція все ж не треба, бо всі найголовніші ділянки півострова можна контролювати за допомогою дронів на відстані. Російської ППО в Криму фактично немає. Росіян можна змусити залишити їхні позиції шляхом перерізання їм шляхів до відступу.

Левандовський відповів, чи потрібна буде наземна операція для звільнення Криму: дивіться відео

Як Україна може звільнити Крим?

Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж висловив думку, що Сили оборони України ускладнили логістику росіянам у Криму. Тепер головне питання, як довго Україні вдасться підтримувати такий темп.

Маломуж пояснив, як Україна може звільнити Крим: дивіться відео

Якщо перекривати всі канали постачань у Крим і далі, то російські війська на півострові втримають не довше, ніж пів року. Утім, якщо додасться паніка й активні бойові дії, то все може завершитись значно раніше – за 2 – 3 місяці,

– підкреслив генерал армії.

Він додав, що паніка в Криму може виникнути через цивільних від різного роду проблем: відсутності води, світла, палива. Ця паніка може змести за собою й увесь російський контингент на півострові. Окупанти з погіршенням ситуації довго там не затримаються.