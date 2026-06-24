Политтехнолог Юрий Подорожний в эфире 24 Канала объяснил, что могло изменить подход Трампа к Украине. По его словам, дело не только в настроениях американского президента, но и в том, что Киев сам задает направление политики и больше не позволяет решать ключевые вопросы без себя.

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Кремль понял, что Трамп его не спасет

В Кремле, вероятно, и раньше понимали, что Трамп не станет для России гарантией выгодного завершения войны. Путин долго пытался удержать американского президента в рамках своей логики: обещал одно, делал другое, затягивал процесс и рассчитывал, что давление в конечном итоге будет направлено прежде всего на Украину.

Путин так долго водил Трампа за нос, обещая одно и делая другое. Трамп всё это терпел,

– пояснил Подорожний.

Позиция, согласно которой Украину якобы можно просто заставить пойти на уступки и быстро подписать соглашение, не сработала. У Трампа есть доступ к разведданным, экономической аналитике и всем инструментам, которые позволяют видеть реальную ситуацию, поэтому в Кремле становится всё труднее "продавать" ему старую схему.

Очевидно, эта позиция — что нужно правильно надавить на Украину, и она пойдет на уступки — не срабатывает,

– отметил политтехнолог.

В то же время не стоит преувеличивать постоянство заявлений Трампа. Если сегодня он выражает удовлетворение действиями Украины, в частности ударами по российским целям, это еще не означает, что его риторика не изменится уже через несколько часов.

Мы же видим, как действует Трамп: утром он говорит, что доволен, а к вечеру ситуация может измениться кардинально, — отметил Подорожний.

Но важнее другое: Украина сама задает направление, в котором движется политика в отношении войны.

Самое главное, что мы объективны. Нас не обсуждают за спиной и не ставят перед фактом по тем или иным вопросам,

– подчеркнул Подорожний.

Киев ставит свои вопросы и пытается влиять на повестку дня, а не просто реагировать на позицию Вашингтона или Брюсселя.

Подорожний объяснил, что изменило подход Трампа к Украине: смотрите видео

Именно такая позиция и заставляет Трампа реагировать иначе. Украинские удары на большие расстояния, стойкость на фронте и способность самостоятельно задавать темп показывают партнерам, что Киев не ждет, пока кто-то предложит ему готовый сценарий завершения войны.