Трамп навмисно обрав 50 днів для дедлайну Росії: у Путіна запланований цікавий візит

Американський президент дав Росії 50 днів на те, аби вона уклала мирну угоду, інакше пригрозив потужними митами. Трамп вважає загрозу відтермінованих санкцій для Росії ефективнішим інструментом повливати на Путіна, ніж якби він їх ввів одразу.

Таку думку в етері 24 Каналу висловив російський політтехнолог Аббас Галлямов, наголосивши на тому, що сьогодні президент США, роблячи певні кроки, переслідує власний інтерес. Ці кроки ведуть його у напрямку України.

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Для якої цілі Трампу потрібен Путін?

Якщо перші пів року президентства Трампа пройшли під знаком зрушення США в бік Росії, то тепер схоже на те, що зрушення рухаються у зворотній бік. Наскільки він буде стійким і як далеко зайде Трамп, зараз, за переконанням Галлямова, сказати неможливо.

Думаю, що і сам Трамп цього не знає, бо він дуже ситуативний. Багато чого в першу чергу залежатиме від того, як складатиметься ситуація на фронті,

– вважає політтехнолог.

Якщо Байден був готовий ламати ситуацію на полі бою, допомагати Україні зброєю, аби вона перемогла, то у Трампа, на думку політтехнолога, стратегічна ціль інша – припинити війну на більш-менш прийнятних для України, Європи й американської громадської думки умовах.

"Тобто, це не має бути зовсім проросійський варіант, але при цьому йому важливо не посваритися з Путіним, бо головне завдання, яке реалізує Трамп у зовнішній політиці – це не боротьба з ним, не захист інтересів України, а це приборкання Китаю, створення йому максимальної кількості проблем. Путін йому потрібен для цієї цілі", – переконаний Галлямов.

Саме тому, на думку політтехнолога, лідер Сполучених Штатів не впроваджує мита щодо Росії прямо зараз, а дає Кремлю 50 днів. Він розуміє, що якщо зробить це вже сьогодні, коли на одному боці перед Путіним видніються ризики велетенських мит, а на іншому він бачить надію на прорив українського фронту, то, зваживши все, для очільника Кремля перевісять ваги у бік другого варіанту.

А от через 50 днів, коли, як вважає Трамп, російський диктатор розіб'є лоба, а для цього президент США дає Україні зброю, у Путіна вже не буде шансів на воєнну перемогу, а от ризики від санкцій залишатимуться.

От Байден ввів би санкції одразу і посварився б з Путіним, а Трамп не хоче цього, бо в разі сварки той одразу піде до Сі Цзіньпіна. Трамп цього хоче уникнути. Тому ці 50 днів завершуються як раз в ту мить, коли Путін буде у Пекіні,

– розповів Галлямов.

В очільника Кремля запланований чотириденний візит. Як сказав його помічник Ушаков, він розпочнеться 31 серпня, а 2 вересня закінчиться визначений Трампом термін у 50 днів.

У такий спосіб, як підсумував політтехнолог, Трамп вніс себе у ці російсько-китайські переговори невидимою фігурою, бо як же може обговорюватися економічна співпраця з Росією, наприклад, закупівля російського газу, якщо Китай не знатиме у скільки грошей йому це обійдеться. Адже до нинішньої ціни на газ треба буде додати витрати, пов'язані з обіцяними від Трампа тарифами.

Зазначимо, що засновник руху "Демократична Росія" Євген Савостьянов вважає, що у Трампа було три стратегії поведінки й розповів, яку саме він наразі обрав. Він також висловив свою думку, навіщо американський президент дав Путіну 50 днів. Детальніше про це – читайте в матеріалі.