"Без тривалої війни": Трамп наказав розробити плани швидких ударів по Ірану, – WSJ

Президент США Дональд Трамп доручив своїй команді опрацювати варіанти швидких військових дій проти Ірану. Очільник США хоче, щоб ці дії мали рішучий характер, але не втягнули країну у тривалу війну на Близькому Сході.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела.

Що планує зробити Трамп?

За даними джерел видання, Трамп очікує на сценарії ударів, здатних завдати іранському режиму відчутної шкоди та змусити Тегеран піти на поступки. Йдеться, зокрема, про згоду Ірану на вимоги Вашингтона щодо ядерної програми, а також про звільнення політичних опонентів і дисидентів.

Серед найжорсткіших варіантів розглядається серія масштабних авіаударів по об'єктах іранської влади та Корпусу вартових ісламської революції. Такий сценарій має продемонструвати силу та рішучість США без розгортання повномасштабного військового конфлікту.

Водночас опрацьовується і менш радикальний підхід – точкові удари по символічних цілях. Вони мають залишити простір для подальшої ескалації у разі, якщо Іран відмовиться укладати угоду на умовах, прийнятних для адміністрації Трампа.

Що відбувається в Ірані?