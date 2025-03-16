Yankee, go home: відбувся найбільший мітинг в історії Гренландії – люди вийшли проти Трампа
- 15 березня жителі Гренландії провели найбільший мітинг в історії, протестуючи проти заяв президента США Дональда Трампа.
- Протест був цікавим, адже його відвідали прихильники Трампа. Гасла також привертають увагу.
Заяви Трампа щодо Гренландії, без перебільшення, збурили світ. Жителі острова висловлюють невдоволення зазіханнями президента США. 15 березня вони провели мітинг, який став найбільшим в історії Гренландії.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DN.
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Як у Гренландії протестували через заяви Трампа
Загалом захід пройшов під гаслом "Гренландія належить гренландському народу". Кумедно, але гренландці актуалізували заклик Yankee, go home – цими словами до американців колись зверталися на Кубі та в інших країнах.
Контекст: 13 березня Трамп знову сказав, що хоче приєднати Гренландію. "Анексія острова все ж відбудеться", – цинічно заявив він.
Місцеві політики сказали, що вони єдині в протистоянні з Трампом. Можливий майбутній прем'єр Єнс-Фредерік Нільсен переконаний: масовість протестів покаже Трампу, що він помиляється, коли говорить, що всі 57 тисяч жителів Гренландії хочуть до США.
У Нууку, столиці Гренландії, на акцію вийшла тисяча людей. За мірками острова це багато, бо в Нууку живе всього 19 тисяч осіб. Долучився і Сісіміут, друге за розміром місто.
На плакатах, серед іншого, було написано "99,7% кажуть ні". Імовірно, це відсилання до географії острова, адже саме на стільки відсотків він укритий льодом.
Оскільки протест відвідали прихильники Трампа в кепках MAGA, людей попросили писати англійською – щоб уникнути звинувачень і маніпуляцій. Тож мітингарі досить доступно написали "Ми не продаємось" і "Ні означає ні". А ще розкритикували Рютте, який несподівано став на бік США. І додали: Гренландія належить інуїтам – корінному населенню.