У Путіна буде 2 перемоги: прем'єр Іспанії прокоментував сценарій вторгнення США у Гренландію
- Педро Санчес заявив, що вторгнення США у Гренландію легітимізувало б війну Росії проти України та стало б подарунком для Кремля.
- Санчес вважає, що таке вторгнення було б смертельним ударом для НАТО, і Мадрид ще не ухвалив рішення щодо участі в навчаннях у Гренландії.
Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що спроба президента США Дональда Трампа реалізувати зазіхання на Гренландію могла б стати справжнім подарунком для Кремля. За його словами, це забезпечить російському лідеру одразу два стратегічні виграші.
Вторгнення США у Гренландію легітимізувало б війну Росії проти України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на La Vanguardia.
Дивіться також "Не провокуйте татка": Дмитрієв з насмішкою звернувся до Європи через ультиматум Трампа
Чому захоплення Гренландії США вигідне Росії?
За словами Санчеса, можливе силове встановлення контролю США над Гренландією створило б прецедент, який зіграв би на руку Москві. Він пояснив, що такий крок фактично виправдав би агресію Росії проти України.
Вторгнення США на цю територію зробило би Владіміра Путіна найщасливішою людиною у світі. Чому? Тому що це легітимізувало би його вторгнення в Україну. Якби США застосували силу у Гренландії, це був би смертельний удар для НАТО. Путін отримав би подвійну причину радіти,
– наголосив Санчес.
Він також зазначив, що Мадрид наразі не ухвалив остаточного рішення щодо участі іспанських військових у навчаннях на Гренландії, які планує провести Данія.
Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук зазначив 24 Каналу, що у свідомості Трампа НАТО відокремлюється від Сполучених Штатів. Відповідно до заяв американського президента, Європейський Союз розглядається радше навіть як недружня коаліція держав.
Що цьому передувало?
Трамп оголосив про запровадження додаткових мит проти європейських країн, які підтримали Гренландію. Це стосується таких країн, як Данія, Норвегія, Швеція, Франція, Німеччина, Велика Британія, Нідерланди та Фінляндія.
Мито становитиме 10%, а з червня зросте до 25%. Трамп обіцяв скасувати мито, якщо вдасться домовитися з Данією про купівлю Гренландії.