ЄС скликає екстрену зустріч через гучні заяви Трампа про Гренландію, – Reuters

Посли всіх 27 держав Європейського Союзу зберуться 18 січня на термінову нараду через заяви президента США Дональда Трампа про можливе запровадження нових торговельних тарифів проти європейських партнерів. Вони стосують країн, які підтримали Гренландію.

Причиною стала його вимога надати Сполученим Штатам можливість придбати Гренландію. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Що відомо про зустріч послів ЄС?

Як зазначили в Кіпрі, який нині головує в ЄС, рішення про скликання екстреної зустрічі ухвалили пізно ввечері 17 січня. За інформацією дипломатів, обговорення розпочнеться 18 січня о 18:00 за київським часом.

17 січня Дональд Трамп заявив про введення мит на товари з Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Великої Британії, Нідерландів і Фінляндії. Таке рішення він пояснив підтримкою цими країнами територіальної цілісності Данії та відправленням військових підрозділів до Гренландії.

Президент США також наголосив, що, за його словами, Вашингтон упродовж багатьох років фактично "субсидував" Данію та низку інших європейських держав, не запроваджуючи щодо них мит чи додаткових зборів. У цьому контексті Трамп заявив, що Данія має "віддячити" Сполученим Штатам, погодившись на передачу контролю над Гренландією.

Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук зазначив 24 Каналу, що у свідомості Трампа НАТО відокремлюється від Сполучених Штатів. Ба більше, відповідно до його заяв, Європейський Союз розглядається як недружня коаліція держав.

Як у Європі реагували на погрози Трампа?