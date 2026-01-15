Ламає стереотипи, – аналітик пояснив, як ідея Трампа "купити" Гренландії б'є по РФ та Китаю

В адміністрації Дональда Трампа неодноразово лунало висловлювання про необхідність "купити" Гренландію. Мовляв, це відповідає національним інтересам США. Щодо цього є цікава деталь, про яку мало згадують.

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок розповів 24 Каналу, що Трамп зараз ламає стереотипи, які були раніше, щодо зовнішньої політики Сполучених Штатів Америки. За його словами, це навіть визнають у Росії.

Як політика Трампа впливає на Росію та Китай?

Валерій Клочок підкреслив, що Трамп зараз створює багато незручностей для європейців.

Гренландія це лише один із маркерів того, як Трамп діятиме на своїй посаді. Такі дії багато кому не подобатися. Це стосується не лише Європи, але й Росії та Китаю. Я вбачаю, що на сьогодні Трамп робить правильно, попри те, що його дії часто виглядають за межами здорового глузду,

– сказав він.

Це можна сприймати з огляду користі для України та Європи.

Аналітик вважає, що європейці вже довгий час звикли до комфорту і безпеки, які роками гарантували США.

Зараз Європа займається шантажем Сполучених Штатів Америки, аби ті надали гарантії безпеки для України,

– зазначив він.

Клочок також підкреслив, що розмови про необхідність приєднати Гренландію до США лунають вже не вперше. Вони розпочались ще до того, як Трамп став американським президентом.

Причиною, ймовірно, є те, що НАТО не дбає про арктичний регіон у питаннях безпеки й має недостатньо важелів впливу, щоб Китай та Росія не взяла його під контроль.

Навіть аналітики північного регіону НАТО говорять про те, що в Арктиці є присутність російських військових кораблів. Тому витіснення Росії та Китаю із Карибського регіону, з Панамського каналу, а тепер і з Арктики – це серйозний удар по диктаторському світі,

– додав аналітик.

Він підсумував, що Трамп зараз почав змінювати спокій Європи на рішучість у питанні протистояння агресором. Щодо Гренландії, то, на думку Валерія Клочка, було б добре, щоб сторони підписали союзний договір, умовою якого було б те, що американці використовуватимуть острів як потужну військову базу.

Чи може Гренландія стати частиною США?