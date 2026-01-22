Війни між США та НАТО не буде: якої угоди зміг домогтися Трамп щодо Гренландії

Дональд Трамп взяв участь у Всесвітньому економічному форумі у Давосі. Однією з важливих тем, які порушив лідер США, було питання Гренландії. На сторони може очікувати угода, яка вичерпає конфлікт та зніме напругу щодо можливої ескалації.

Ведуча Андріана Кучер розповіла 24 Каналу, що війни між Сполученими Штатами Америки та НАТО не буде: ні конвенційної, ні торгівельної, ні силового вторгнення. За її словами, виглядає так, що суверенітет Данії над Гренландією буде збережений.

Про яку угоду щодо Гренландії згадав Трамп?

Ведуча 24 Каналу зазначила, що на полях саміту вже активно говорять про контури домовленостей щодо Гренландії.

Дональд Трамп, відповідаючи на питання журналістів, підкреслив, що це буде хороша угода в рамках питань Арктики та загальної безпеки.

На запитання чи це угода про володіння островом або в якомусь іншому вигляді, то Трамп відповів, що це складно і пояснення, мовляв, будуть уже на ходу. Він також додав, що це саме та угода, якої він нібито і хотів,

– зауважила Андріана Кучер.

Трампа запитали, чи згодна Данія на угоду, яку він анонсував. Президент США не дав чіткої відповіді, припустивши, що так. Якщо все складеться, то договір щодо Гренландії мав би тривати вічно, а не 99 років, як мовилось раніше.

За результатами візиту американського лідера у Давос, США, ймовірно, не передбачають можливість війни з Данією та НАТО, однак економічний тиск все ж можливий.

Завершив Трамп спілкування із журналістами тим, що він гордий за Північноатлантичний альянс і нагадав, що підняв їхні витрати на оборону із 2% від ВВП до 5%,

– сказала ведуча 24 Каналу.

Вона додала, що в кулуарах обговорюють можливі деталі угоди щодо Гренландії. США, ймовірно, погодились на компроміс – їм передадуть невеликі земельні ділянки у Гренландії під американські військові бази за принципом британських військових баз на Кіпрі.

Представники військового блоку НАТО обговорювали таку ідею передачі. Більшість вважають, що це непоганий компроміс.

Ця ідея може належати генеральному секретарю НАТО Марку Рютте. За словами Андріани Кучер, він є головним медіатором між європейськими лідерами та американським президентом в питанні деескалації ситуації навколо Гренландії.

Що відомо про загострення ситуації довкола Гренландії?