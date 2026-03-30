Трамп анонсував зустріч із Лукашенком та щедро розхвалив його
- Дональд Трамп анонсував зустріч із Олександром Лукашенком після звільнення понад 500 політичних в'язнів у Білорусі.
- Він висловився зацікавлення у зустрічі на Раді миру.
США продовжують налагоджувати відносини з Білоруссю. 30 березня Дональд Трамп анонсував зустріч із самопроголошеним президентом Лукашенком.
Про це американський глава написав у своїй соцмережі Truth Social.
Що сказав Трамп про Лукашенка?
Минулого тижня посланець США у Білорусі Джон Коул мав переговори, як зазначив Трамп, із "шановним президентом Олександром Лукашенком".
Тоді вдалося домогтися звільнення 250 політичних в'язнів. Трамп додав, що загалом Лукашенко "люб'язно звільнив з-під варти" уже понад 500 осіб.
Я хотів би висловити свою найтеплішу подяку президенту за це і з нетерпінням чекаю зустрічі з ним на наступному засіданні Ради миру!
– заявив президент США.
Довідково. Рада миру під керівництвом Дональда Трампа була створена у січні 2026 року. Цікаво, що ЄС висловлювали сумніви щодо її статуту через незрозумілі повноваження та можливу невідповідність Статуту ООН, а участь у ній передбачає внесок у 1 мільярд доларів.
США і Білорусь: останні новини
Раніше ЗМІ уже писали, що США розглядають можливість запрошення Лукашенка на зустріч з Дональдом Трампом у Білому домі або в його резиденції в Мар-а-Лаго для дипломатичного потепління. Сам Лукашенко під час перегорів з американською делегацією щодо візиту до США назвав себе великим прихильником Трампа.
Генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж зазначив 24 Каналу, що у Трампа щодо Білорусі є власний розрахунок. Сам Лукашенко теж бачить у цьому шанс, який зможе знадобитися йому у критичний момент.