Трамп анонсував зустріч із Лукашенком та щедро розхвалив його

США продовжують налагоджувати відносини з Білоруссю. 30 березня Дональд Трамп анонсував зустріч із самопроголошеним президентом Лукашенком.

Про це американський глава написав у своїй соцмережі Truth Social.

Що сказав Трамп про Лукашенка?

Минулого тижня посланець США у Білорусі Джон Коул мав переговори, як зазначив Трамп, із "шановним президентом Олександром Лукашенком".

Тоді вдалося домогтися звільнення 250 політичних в'язнів. Трамп додав, що загалом Лукашенко "люб'язно звільнив з-під варти" уже понад 500 осіб.

Я хотів би висловити свою найтеплішу подяку президенту за це і з нетерпінням чекаю зустрічі з ним на наступному засіданні Ради миру!

– заявив президент США.

Довідково. Рада миру під керівництвом Дональда Трампа була створена у січні 2026 року. Цікаво, що ЄС висловлювали сумніви щодо її статуту через незрозумілі повноваження та можливу невідповідність Статуту ООН, а участь у ній передбачає внесок у 1 мільярд доларів.

