3 січня, 20:10
Венесуела застосувала проти США загрозливу наступальну зброю, – Трамп
Основні тези
- Дональд Трамп заявив, що Венесуела використала загрозливу зброю проти США, придбану в іншої країни.
- Режим Мадуро мав військову співпрацю з Росією.
США провели масштабну військову операцію у Венесуелі. Дональд Трамп розкрив її деталі.
Так, під час брифінгу американський президент розповів, що Венесуела використала проти США загрозливу зброю, яку придбала в іншої країни, передає 24 Канал.
Що сказав Трамп про загрозу з боку Венесуели?
Політик розповів, що під керівництвом нині поваленого диктатора Мадуро Венесуела дедалі частіше приймала у Карибському регіоні іноземних супротивників США.
Крім того, Каракас купив небезпечну наступальну зброю, яка могла загрожувати інтересам і життю американців. За словами президента, ввечері напередодні ця зброя була використана.
Дональд Трамп не уточнив, про яке озброєння мовиться.
- Нагадаємо, що режим Мадуро мав тісну військову співпрацю з Росією. Саме Москва постачала Каракасу різні види зброї. Наприкінці минулого року у Кремлі погрожували передати Венесуелі "Орешник" на тлі підготовки США до ударів по диктатурі Мадуро.
- Втім, як бачимо, російська зброя не врятувала диктатора від втрати ним влади. А російські комплекси, на якому базувалася уся протиповітряна система Венесуели, вкотре довели свою неефективність під час нічних ударів США 3 січня.
- Союзники режиму Мадуро – КНДР, Китай, Іран та Росія – закликали США негайно відпустити диктатора та його дружину.