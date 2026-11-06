Мерц мав розмову з Трампом: політики дійшли згоди щодо війни в Україні

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і лідер США Дональд Трамп 5 листопада мали телефонну розмову щодо війни в Україні. Сторони погодилися, що будь-яку мирну угоду обов'язково мають також схвалити всі союзники у НАТО.

Про це в п'ятницю, 6 листопада, повідомив речник німецького уряду Стефан Корнеліус, цитує n-tv.

Що відомо про розмову Трампа і Мерца?

За словами Корнеліуса, лідери дійшли згоди, що "війну проти України необхідно якнайшвидше припинити".

Речник також розповів, що після виборів у США з'явилося "нове відчуття нагальності". На його думку, мандат на переговори став "значно" цілеспрямованішим.

Вимога про обов'язкове залучення північноатлантичних партнерів пролунала на тлі активізації міжнародних контактів у Брюсселі. Напередодні представники України, США, Франції, Великої Британії, Німеччини та НАТО провели в Брюсселі робочу зустріч. Вони обговорили майбутні гарантії безпеки для України з боку США та інших партнерів, а також нову стратегію європейської безпеки.

Також у штаб-квартирі Європейської комісії відбулися консультації за участю Світового банку. Делегації працювали над Планом процвітання України, який має визначити механізми післявоєнної відбудови та параметри фінансування на 2027 рік.

Розмова канцлера Німеччини Фрідріха Мерца з президентом США Дональдом Трампом відбулася за кілька днів до запланованих тристоронніх переговорів України, США та Росії. Зустрічі мають пройти 10 – 11 листопада в Об'єднаних Арабських Еміратах. Сторони планують обговорити подальші кроки до завершення війни.