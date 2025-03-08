Верховний лідер Ірану різко відповів на пропозицію Трампа провести переговори

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї заявив, що відмовляється від переговорів з "агресивними урядами". Його заява пролунала наступного дня після того, як президент США Дональд Трамп повідомив, що написав листа Хаменеї.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на іранську службу "Радіо Свобода".

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Як Хаманеї відреагував на лист Трампа

Хаменеї під час своєї промови заявив, що наполегливість "агресивних ударів" у переговорах "не спрямована на розв'язання проблем". За його словами, США хочуть "домінувати та навʼязувати свої очікування".

Проблема не тільки в ядерній програмі. У них є очікування до оборонних і ракетних програм Ірану та його міжнародних звʼязків, які Ісламська республіка безумовно не виправдає,

– пояснив верховний лідер Ірану.

Що передувало

Напередодні Трамп заявив, що написав листа верховному лідеру Ірану Алі Хаменеї, у якому запропонував укласти нову ядерну угоду.

Трамп наголосив, що США мають діяти, щоб не допустити появи нової ядерної зброї.

"Я б віддав перевагу угоді, бо я не хочу завдати шкоди Ірану. Це чудові люди", – зазначив президент США.

Водночас під час спілкування із журналістами Трамп заявив, що у випадку, якщо не вдасться укласти угоду найближчим часом, станеться "щось інше, що розв'яже проблему". А також додав, що попереду "цікаві дні".