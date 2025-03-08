Верховний лідер Ірану різко відповів на пропозицію Трампа провести переговори
- Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї відмовився від переговорів з "агресивними урядами", відповідаючи на пропозицію Трампа.
- Хаменеї заявив, що США хочуть домінувати та нав'язувати свої очікування, не тільки щодо ядерної програми, але й оборонних і ракетних програм Ірану.
Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї заявив, що відмовляється від переговорів з "агресивними урядами". Його заява пролунала наступного дня після того, як президент США Дональд Трамп повідомив, що написав листа Хаменеї.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на іранську службу "Радіо Свобода".
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Як Хаманеї відреагував на лист Трампа
Хаменеї під час своєї промови заявив, що наполегливість "агресивних ударів" у переговорах "не спрямована на розв'язання проблем". За його словами, США хочуть "домінувати та навʼязувати свої очікування".
Проблема не тільки в ядерній програмі. У них є очікування до оборонних і ракетних програм Ірану та його міжнародних звʼязків, які Ісламська республіка безумовно не виправдає,
– пояснив верховний лідер Ірану.
Що передувало
Напередодні Трамп заявив, що написав листа верховному лідеру Ірану Алі Хаменеї, у якому запропонував укласти нову ядерну угоду.
Трамп наголосив, що США мають діяти, щоб не допустити появи нової ядерної зброї.
"Я б віддав перевагу угоді, бо я не хочу завдати шкоди Ірану. Це чудові люди", – зазначив президент США.
Водночас під час спілкування із журналістами Трамп заявив, що у випадку, якщо не вдасться укласти угоду найближчим часом, станеться "щось інше, що розв'яже проблему". А також додав, що попереду "цікаві дні".