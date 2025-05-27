З Путіним щось не так, – The Times з'ясувало, чому могла змінитися психіка президента Росії
- Експерти вважають, що проблеми із психікою Путіна почалися під час пандемії, коли він перебував в ізоляції.
- У США, зокрема, сенат підтримує законопроєкт про жорсткі санкції проти Росії, якщо Путін не буде рухатися до миру, з готовністю голосувати за нього без зволікань.
Президент США Дональд Трамп назвав Владіміра Путіна "божевільним" після масованих ударів по Україні. Він визнав, що російський диктатор веде війну через проблеми з психікою. Про те, що стан Путіна погіршився говорять і деякі факти.
Про це пише 24 Канал з посиланням на The Times. Зміни у психіці президента Росії почали помічати ще у 2022 році.
Дивіться також Трамп розглядає можливість введення санкцій проти Росії вже цього тижня, – WSJ
Що змінилося в психологічному стані Путіна
Реагуючи на нещодавні атаки по Україні Дональд Трамп сказав, що Путін "повністю збожеволів". Хоча раніше американський лідер більш прихильно ставився до диктатора. У Росії це висловлювання Трампа хотіли приховати, але психічні порушення Владіміра Путіна і так стають дедалі помітнішими.
Експерти вважають, що проблеми із психікою Путіна почалися під час пандемії, коли президент Росії перебував в ізоляції. Тоді світові лідери не припиняли свої виступи та були публічними, а російський диктатор на певний час зник. Близько двох років він жив у резиденції в Ново-Огарьово під Москвою та уникав контактів.
Такі обмеження дозволяли Путіну спілкуватися лише із силовиками на чолі з Миколою Патрушевим, який робив заяви про вторгнення США, шлюби з тваринами в Європі та поширював інші безглузді наративи.
Відтак диктатор Путін був в інформаційному вакуумі, а посилювали проблеми ізоляція та параноя. Російський президент втратив розсудливість, яка була в нього раніше.
Політичний аналітик Аббас Галлямов, реагуючи на такі зміни в поведінці Путіна зазначив, що "коли людина втрачає самоконтроль – це погано закінчується".
У США раніше помітили божевілля російського диктатора
У лютому 2022 року Марко Рубіо після вторгнення в Україну помітив, що президент Росії змінився, адже робить такі речі. Нині ж його слова сприймаються вже не як попередження, а як істина.
З Путіним щось не так,
– писав він у соцмережах.
Зараз жах дій Владіміра Путіна оцінює й президент США. Він зазначив, що диктатор вбиває безліч людей в Україні та завдає ударів по її території без причин.
До слова, у Сенаті США сильно підтримують законопроєкт про санкції авторства Ліндсі Грема, що передбачає жорстокі обмеження проти Росії, якщо Путін не буде рухатися до миру. За нього готові голосувати як республіканці, так і демократи. Дехто із Сенату готовий навіть не чекати дозволу від президента Трампа й винести документ на голосування.