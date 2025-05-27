З Путіним щось не так, – The Times з'ясувало, чому могла змінитися психіка президента Росії

Президент США Дональд Трамп назвав Владіміра Путіна "божевільним" після масованих ударів по Україні. Він визнав, що російський диктатор веде війну через проблеми з психікою. Про те, що стан Путіна погіршився говорять і деякі факти.

Про це пише 24 Канал з посиланням на The Times. Зміни у психіці президента Росії почали помічати ще у 2022 році.

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Що змінилося в психологічному стані Путіна

Реагуючи на нещодавні атаки по Україні Дональд Трамп сказав, що Путін "повністю збожеволів". Хоча раніше американський лідер більш прихильно ставився до диктатора. У Росії це висловлювання Трампа хотіли приховати, але психічні порушення Владіміра Путіна і так стають дедалі помітнішими.

Експерти вважають, що проблеми із психікою Путіна почалися під час пандемії, коли президент Росії перебував в ізоляції. Тоді світові лідери не припиняли свої виступи та були публічними, а російський диктатор на певний час зник. Близько двох років він жив у резиденції в Ново-Огарьово під Москвою та уникав контактів.

Такі обмеження дозволяли Путіну спілкуватися лише із силовиками на чолі з Миколою Патрушевим, який робив заяви про вторгнення США, шлюби з тваринами в Європі та поширював інші безглузді наративи.

Відтак диктатор Путін був в інформаційному вакуумі, а посилювали проблеми ізоляція та параноя. Російський президент втратив розсудливість, яка була в нього раніше.

Політичний аналітик Аббас Галлямов, реагуючи на такі зміни в поведінці Путіна зазначив, що "коли людина втрачає самоконтроль – це погано закінчується".

У США раніше помітили божевілля російського диктатора

У лютому 2022 року Марко Рубіо після вторгнення в Україну помітив, що президент Росії змінився, адже робить такі речі. Нині ж його слова сприймаються вже не як попередження, а як істина.

З Путіним щось не так,

– писав він у соцмережах.

Зараз жах дій Владіміра Путіна оцінює й президент США. Він зазначив, що диктатор вбиває безліч людей в Україні та завдає ударів по її території без причин.

До слова, у Сенаті США сильно підтримують законопроєкт про санкції авторства Ліндсі Грема, що передбачає жорстокі обмеження проти Росії, якщо Путін не буде рухатися до миру. За нього готові голосувати як республіканці, так і демократи. Дехто із Сенату готовий навіть не чекати дозволу від президента Трампа й винести документ на голосування.