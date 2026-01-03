Трамп порівняв операцію США у Венесуелі з війною Росії проти України

У ніч проти 3 січня США провели масштабну військову операцію у Венесуелі, захопивши президента країни Ніколаса Мадуро. Розповідаючи про успіх американських сил, Дональд Трамп згадав війну в Україні.

Під час телефонної розмови з журналістами Fox News американський лідер заявив, що жодна країна у світі не змогла б провести таку операцію, яку здійснили США у Венесулі, передає 24 Канал.

Чому Трамп згадав Україну в контексті операції у Венесуелі?

Американську кампанію у Венесуелі Трамп назвав "неймовірною річчю".

"Ніхто не може нас зупинити. Немає нікого, хто мав би такі можливості, як у нас", – похизував політик.

Потім він згадав за війну Росії в Україні, яка триває вже майже чотири роки і супроводжується великими втратами.

Коли я спостерігаю за цією війною в Росії ( вторгненням Росії в Україну – 24 Канал), яка триває і триває, і всі помирають, це примітивно. Це примітивно. Це жахливо,

– заявив президент США.