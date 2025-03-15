Трамп назвав "хворими дегенератами" ЗМІ, які написали, що Віткофф чекав на Путіна 9 годин

Президент США Дональд Трамп обізвав ЗМІ, які написали, що його спецпосланець Стів Віткофф чекав на зустріч з російським диктатором Владіміром Путіним у Москві 9 годин.

Він назвав таких журналістів "хворими дегенератами". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його публікацію у соцмережі Truth Social у суботу, 15 березня.

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Як Трамп розкритикував повідомлення ЗМІ

ЗМІ, зокрема Sky News, повідомляли, що спецпосланник Дональда Трампа Віткофф прибув до Москви з офіційним візитом, який тривав трохи більше ніж 12 годин. Втім, значну частину цього часу – щонайменше 8 годин – він провів в очікуванні зустрічі в Кремлі.

Коментуючи відповідні повідомлення, Дональд Трамп назвав їх "фейковими". Він спростував вищезгадану інформацію, зазначивши, що його представнику нібито взагалі не довелося чекати на зустріч з російським диктатором Владіміром Путіним.

"Минулої ночі я прочитав, що президент Росії Володимир Путін змусив мого високошановного посла та спеціального посланника Стіва Віткоффа чекати понад дев’ять годин, хоча насправді очікування не було взагалі", – написав президент США.

За його словами, інші зустрічі з рештою російських представників у Москві відбулися і, на думку Трампа, вони були продуктивними, хоч і "зайняли деякий час". Також він висловив сподівання на те, що всі ознаки свідчать про позитивний рух.

Підсумовуючи, не було жодного дев’ятигодинного очікування чи будь-якого очікування взагалі! Єдина причина, чому вони вигадали цю історію, – це спробувати принизити, тому що вони хворі дегенерати, які повинні почати правильно повідомляти новини. Через це вони втратили свій рейтинг, свою аудиторію, повагу,

– заявив Трамп.

Цікаво, що після візиту міністра США Скотта Бессента до Києва, Дональд Трамп звинувачував Україну у тому, що з ним "грубо повелися". Він заявляв, що поки його міністру фінансів відмовляли у підписанні угоди про корисні копалини, "Зеленський спав".