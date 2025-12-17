Трамп думає, що Путін хоче не миру, а захопити всю Україну, – керівниця апарату Білого дому

Президент США Дональд Трамп переконаний, що очільник Кремля Володимир Путін не зацікавлений у досягненні миру. В перспективі він прагне повної окупації України.

Про це заявила керівниця апарату Білого дому Сьюзі Вайлз в інтерв’ю Vanity Fair, повідомляє 24 Канал.

Що Трамп думає про наміри Путіна?

За даними видання, в оточенні Трампа не було єдності щодо справжніх намірів російського лідера. Частина експертів вважала, що Путіна могла б задовольнити окупація всієї Донецької області. Водночас сам президент США, за словами Вайлз, з цим не погоджувався.

Він не поділяв думку, що Кремль готовий зупинитися на часткових територіальних здобутках, і вважав, що Путін не прагне миру. На переконання Трампа, кінцевою метою глави Кремля є захоплення всієї України, зазначила керівниця апарату Білого дому.

Вайлз відхрещується від інтерв'ю

Як пише Vanity Fair, інтерв’ю з Вайлз записували фрагментарно – у різні періоди та з різних тем упродовж року, після чого об’єднали в один матеріал. У публікації вона також зробила низку резонансних заяв, зокрема щодо внутрішньої роботи адміністрації та окремих публічних фігур. Серед іншого вона підтвердила, що Трамп є фігурантом у справі Епштейна.

Після виходу матеріалу Сьюзі Вайлз публічно розкритикувала публікацію, назвавши її сфабрикованою. Вона заявила, що частину її слів було вирвано з контексту, а значну частину коментарів – опущено.

За словами Вайлз, стаття навмисно подає викривлену картину, аби створити негативний образ Дональда Трампа та його команди.

"Правда в тому, що адміністрація Трампа за одинадцять місяців уже досягла більшого, ніж будь-який інший президент за вісім років, і це завдяки неперевершеному лідерству і далекоглядності президента Трампа, з яким мені випала честь працювати майже десять років. Ніщо з цього не зупинить наше невпинне прагнення зробити Америку знову великою", – резюмувала вона.

В інтерв'ю Вайлс описала Трампа як людину з "особистістю алкоголіка"