Президент США Дональд Трамп нещодавно здивував компліментарними словами на адресу України. Зокрема, він назвав Збройні Сили України найсильнішими в Європі.

Американський політик, громадський діяч, президент Республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус зазначив 24 Каналу, що такі заяви пролунали з боку Трампа не просто так.

Чому Трамп раптом похвалив Україну?

Пінкус звернув увагу на доволі успішний візит прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко до Вашингтона. Саме завдяки цьому один із американських приватних банків інвестував у Нафтогаз 300 мільйонів доларів.

А Сили оборони України тим часом, зауважив він, чинять неймовірний спротив російській агресії. Тож Путін навіть змушений вдатися до благань, щоб українці не зіпсували йому парад на Красній площі.

Тобто все залежить від волі Зеленського: буде парад на 9 травня парад чи ні,

– заявив американський політик.

З огляду на це, на його думку, російському диктатору варто проводити парад у метро, починаючи його з Площі революції, щоб нею це дійство й закінчилося. Не дарма про революцію вже заговорив головний комуніст Росії Геннадій Зюганов.

Довідка. У квітні 2026 року лідер КПРФ Геннадій Зюганов заявив про загрозу революції в Росії. Він закликав владу діяти, щоб не допустити революції, як це сталося у 1917 році. Адже такий сценарій цілком можливий, з огляду на жахливу ситуацію в російській економіці.

Тож, зауважив американський політик, Україна – велика держава, яка стає на ноги.

Трамп це вже знає. У нього характер такий – підігравати тим, хто сильніший,

– наголосив Пінкус.

Адже, нагадав американський політик, Україна нині стала затребувана навіть в арабських країнах. Завдяки чому до української економіки надійдуть інвестиції, насамперед в оборонну сферу.

Проте, додав він, найбільш схвальні відгуки у американців, зокрема й у Вашингтоні, мав вдалий хід Зеленського, який у відповідь на бажання Путіна про мир на 9 травня оголосив перемир'я, починаючи з ночі 6 травня. Це був несподіваний потужний удар для Путіна, тому що йому було нічим на це відповісти.

До речі, кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський назвав приємним сигналом схвальний відгук Трампа про ЗСУ. Він бачить готовність України допомагати іншим державам, зокрема країнам Перської затоки. Й американський лідер розуміє, що Україна – сильний гравець. Тож цілком ймовірно, що він хотів би мати такого союзника.

Що відомо про стосунки Трампа і Зеленського?

У березні 2026 року Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський начебто не виявляє достатньої готовності до мирних переговорів. Натомість, за його словами, Володимир Путін буцімто готовий укласти угоду.

Наприкінці березня Володимир Зеленський висловив своє бачення позиції Трампа щодо України. За його словами, американський лідер насамперед дбає про США. Проте він справді хоче, щоб війна в Україні завершилася.

Колишній спецпредставник США в Україні Курт Волкер своєю чергою зазначив, що взаємини американського й українського лідерів пройшли крізь різні фази. Трамп здивований тим, що Путін не йде на вигідні пропозиції для завершення війни. Також він вражений непоступливістю Зеленського.