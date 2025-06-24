Трамп незадоволений порушенням припинення вогню на Близькому Сході

Дональд Трамп заявив про перемир'я на Близькому Сході. Втім, Ізраїль та Іран після цього обмінялися ракетними ударами. Президент США відреагував на це.

24 Канал зібрав деталі.

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Чи довго тривало "перемир'я Трампа" і як президент США реагує на його порушення

Трамп говорив, що перемир'я на Близькому Сході триватиме "вічно". Він висловив сподівання, що Іран та Ізраїль більше не стрілятимуть, і назвав це великим днем як для регіону, так і для США.

Втім, досить швидко удари поновилися. Перемир'я тривало менше години.

Тож вдень 24 червня Трамп сказав, що незадоволений порушенням "повного й абсолютного перемир'я". Він звинувачує обидві сторони, а особливо – Ізраїль.

Я незадоволений Ізраїлем. І Іраном теж незадоволений. Але найбільше я незадоволений Ізраїлем,

– сказав Трамп.

Він закликав Ізраїль повернути своїх пілотів. "Якщо ви скинете ці бомби, це буде серйозним порушенням", – попередив президент США.

Трамп упевнений, що Іран ніколи не відновить свою ядерну програму, адже його потенціал вичерпано. Так він натякнув, що атака Ізраїлю не мала сенсу.

Цікаво, що в Ізраїлі погодилися на перемир'я. Там говорили, що досягнули мети щодо усунення ядерної та балістичної загроз з боку Ірану. Але коли Іран запустив ракету, Ізраїль відповів.

В Ірані твердили, що домовленостей щодо припинення вогню нема. І спростували, що запустили ракету.