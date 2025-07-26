Трамп обговорить з ЄС і Британією питання припинення війни в Україні, – The Guardian

Президент США здійснить п'ятиденний візит до Шотландії. Очікується, що Дональд Трамп обговорить з Урсулою фон дер Ляєн і Кіром Стармером питання припинення війни в Україні.

Про це пише The Guardian з посиланням на джерела, повідомляє 24 Канал.

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Про що Трамп говоритиме зі Стармером і фон дер Ляєн?

Дональд Трамп зустрінеться з прем'єром Великої Британії Кіром Стармером і президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Серед ключових тем на порядку денному візиту американського лідера до Шотландії – припинення війни Росії проти України. Це підтвердили британські й американські джерела видання.

Припинення війни Росії в Україні є ключовим питанням на переговорах Трампа з ЄС та Великою Британією,

– зазначили співрозмовники видання.

У п'ятницю, перед від'їздом з Вашингтона, Трамп заявив, що розглядає можливість введення вторинних санкцій проти Росії на тлі війни в Україні. Пізніше президентка Єврокомісії повідомила, що зустрінеться з президентом США у Шотландії в неділю.

Журналісти зауважили, що британські чиновники були обнадієні тим, що вони вважають "явною зміною" риторики Трампа щодо України та Росії протягом останніх тижнів.

Зауважимо, напередодні президент США також припустив можливість тристоронньої зустрічі з Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним.