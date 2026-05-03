Рубіо їде миритися в Італію та Ватикан: чи хоче бачити його Мелоні

Дональд Трамп зіпсував відносини з Італією, жорстоко розкритикувавши італійську прем'єрку Джорджу Мелоні та посварившися з Папою Римським. Тепер в Італію поїде державний секретар США Марко Рубіо.

Про це розповіло видання Corriere della Sera. Журналісти поіронізували, мовляв, Рубіо доведеться пояснити італійцям стільки всього, що буде з чого вибрати.

До теми Хрестовий похід Трампа проти Папи: чому він погрожує Ватикану та чи вплине це на вибори в США

З ким Рубіо зустрінеться в Італії і Ватикані?

Точний графік держсекретаря не відомий, поки мовиться про чотири зустрічі. 7 травня в Римі Рубіо зустрінеться з державним секретарем Святого Престолу П'єтро Пароліном та самим Папою Римським. 8 травня мають бути зустріч з міністром закордонних справ Італії Антоніо Таяні та обід з міністром оборони Гвідо Крозетто.

Рубіо буде в Італії утретє. Рік тому його приймали урядовці в історичній віллі Мадама, а в лютому 2026-го він брав участь у церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор разом з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.

А от чи відбудеться зустріч Рубіо та Мелоні – ще не ясно. Якщо так, то ЗМІ вважають, що це стане сигналом для США.

Я хочу з нею зустрітися,

– наголосив держсекретар.

Посол США попередив італійський уряд про візит. Уже кілька тижнів він і його італійський колега "працюють над відновленням мосту між Італією та Америкою".

Corriere della Sera зауважило, що візит Рубіо має сприяти потеплінню двосторонніх відносин між країнами. Але це складна місія.

Зверніть увагу! Трамп зазвичай не стримується в своїх заявах, після чого Рубіо змушений відповідати на незручні запитання та пояснювати позицію США більш дипломатично. Медіа вказало, що посадовець спробує "виткати павутину дружби між колишніми союзниками".

Наразі ніхто в резиденції прем'єрки не готовий викручуватися, аби продемонструвати близькість до глави Білого дому, який, якщо вірити опитуванням, стоїть поперек горла понад 80 відсоткам громадськості,

– підкреслили журналісти.

Втім, у середині червня у Франції пройде саміт G7, на якому Трамп і Мелоні явно побачаться.

Чому Трамп посварився з Папою Римським і Мелоні?

Якщо коротко, то конфлікт розгорівся через Іран. У березні Італія відмовилася допомогти Америці у війні на Близькому Сході.

Дісталося і Папі Римському, коли він закликав світ отямитися та зупинити війну. В середині квітня Трамп неочікувано напав на нього та сказав, нібито понтифік завдячує своїм обранням саме президентові США. На його думку, глава католицької церкви "не дуже добре виконує свою роботу" і занадто ліберальний.

Джорджа Мелоні, яка переважно підтримувала США, стала на захист Лева XIV. Мовляв, різкі слова про його святість неприйнятні. Але Трамп в інтерв'ю італійському виданню 14 квітня заявив, що шокований "немужньою" Мелоні і неприйнятна вона сама. При цьому неправильно вказав її посаду – назвав прем'єрку Італії президенткою.

Чому візит Рубіо важливий, адже пройшло стільки часу? Конфлікт не вичерпано, відносини Італії і США залишилися напруженими. Мелоні була стримана після звинувачень Трампа в її бік, але висловила солідарність з ним після останнього замаху на лідера Америки 25 квітня. Тим часом Трамп 30 квітня припустив, що може вивести війська з Італії і Іспанії після Німеччини.

Що означає конфлікт Трампа і Папи Римського?