Трамп оголосив 3-денне перемир'я у війні в Україні

Дональд Трамп несподівано оголосив перемир'я у війні Росії проти України. Воно триватиме 3 дні.

Про це американський лідер написав на своєму акаунті у соцмережі Truth Social.

Дивіться також Дрони "перемир'я" атакували Україну: як ППО відбила нічну атаку

З якої дати по яку триватиме перемир'я в Україні?

Я радий оголосити, що у війні між Росією та Україною буде діяти триденне припинення вогню (9, 10 та 11 травня),

– заявив Дональд Трамп.

Глава Білого дому наголосив, що в ці дні в Росії будуть святкувати День Перемоги. Трамп заявив, що урочистості будуть також і в Україні, оскільки країна "також була важливою частиною та фактором Другої світової війни".

"Це припинення вогню включатиме призупинення всієї кінетичної активності, а також обмін 1 000 полоненими з кожної країни", – написав американський лідер.

Дональд Трамп також підкреслив, що прохання про триденне перемир'я зробив безпосередньо він, і на цю пропозицію нібито погодилися як президент Росії Володимир Путін, так і Президент України Володимир Зеленський.

Сподіваюся, це початок кінця дуже довгої, смертельної та важкої війни. Переговори щодо припинення цього великого конфлікту, найбільшого з часів Другої світової війни, тривають, і ми з кожним днем ​​​​наближаємося один до одного,

– резюмував глава Білого дому.



Дональд Трамп оголосив триденне перемир'я між Україною та Росією / Скриншот з акаунту президента США у соцмережі Truth Social

Як Україна та Росія намагалися встановити перемир'я?

Ще наприкінці квітня російський диктатор Володимир Путін в односторонньому порядку заявив про готовність до "перемир'я" з Україною на 9 травня. У цей день у Москві, як відомо, проходитиме військовий парад до сакрального для росіян Дня Перемоги.

Володимир Зеленський, своєю чергою, запропонував не чекати 9 травня, а розпочати перемир'я вже у ніч на 6 травня. Президент також пообіцяв, що українські військові будуть діяти дзеркально до ворога.

Росія, звичайно ж, не стала дотримуватися цього перемир'я та продовжувала атакувати Україну як з неба, так і на фронті. Володимир Зеленський наголошував, що Україна готує жорстку відповідь на дії країни-агресорки.

Міноборони Росії оголосила "перемир'я" з 00:00 8 травня до 10 травня, обіцяючи припинити бойові дії на фронті. Водночас у міністерстві окупантів погрожували масованим ракетним ударом по Києву, якщо Україна порушить "перемир'я" та вчинить "провокації" на параді у Москві.

А вже вранці 8 травня у Москві цинічно заявили, що, мовляв, Україна не дотримується їхнього "перемир'я". У міноборони країни-агресорки стверджували, що українські сили "завдали 153 обстріли та 887 ударів дронами" від початку доби.