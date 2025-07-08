Росія – не Іран: що стримує президента США від рішучих дій щодо Кремля

Дональд Трамп заявив, що відправить додаткову зброю нашій країні, щоб Україна могла протистояти російським атакам. Проте президент США тривалий час йшов до ухвалення цього рішення.

Політичний експерт, доктор філософії Андрій Городницький зазначив у розмові з 24 Каналом, що Трамп поступово підходив до "червоної лінії", за якою мав би посилити військову підтримку України. Також президент США за час спілкування з Володимиром Путіним змінив своє ставлення до нього, відверто висловлюючи незадоволення діями очільник Кремля.

До теми Трамп заявив, що не несе відповідальності за призупинення поставок зброї в Україну, – WSJ

Трамп цього не любить

Городницький впевнений, що Трамп після першої телефонної розмови з Путіним зрозумів сутність російського диктатора. Далі він лише впевнюється в тому, що очільник Кремля не хоче припинення вогню і вводить його за ніс. До Трампа приходить розуміння, що йому потрібно бути жорсткішим з Путіним.

Президент США усвідомлює, що кожна наступна розмова з Путіним жодного ефекту не принесе. А Трамп цього не любить – він хоче бачити певні зрушення,

– підкреслив він.

Однак, за словами доктор філософії, проблема полягає в том, що Росія – це не Іран, з Москвою Трамп наразі не може поводитися так само як з Тегераном.

Президент США тому і наголошує на ядерній небезпеці. Він, на думку політичного експерта, вірить, якщо гіпотетично застосує важке озброєння та знищить, наприклад, ядерні носії чи нівелює загрозу самого Путіна, це буде сприйнято як заклик до застосовування ядерного озброєння.

Також тривають розмови щодо введення радикальніших санкцій проти Росії. Республіканці все частіше звертають увагу на законопроєкт Ліндсі Грема, який наголошує на необхідності застосовувати саме цей важіль.

Водночас поведінка Росії, те, як вона потроху починає підіймати голову і висувати все жорсткіші вимоги щодо України, є свідченням того, що Москва не планує йти на будь-які поступки,

– пояснив політичний експерт.

Хоча в Кремлі є певні течії, що намагаються зблизити Росію та США, на жаль, її представники не аж занадто впливовими на Путіна. Він, як наголосив доктор філософії, якраз хоче показати, що Росія залишається могутньою та сильною, і з нею треба домовлятися виключно з позиції поваги. Мовляв, ми завоювали територію і ви маєте визнати нашу силу.

Росія зараз робить все для того, щоб Україна підняла руки і здалась.Тому що затягування війни не вигідно росіянам, адже вони не вистоять. Це колос на глиняних ногах,

– відзначив Андрій Городницький.

Саме тому, на його думку, росіяни зосереджують всі зусилля, щоб зламати українців, адже розуміють, що вони зможуть протриматися від пів року до року. Якщо Україна вистоїть за цей час, то далі у ворога, імовірно, не вистачить сил воювати.

Зазначимо, що президент США 7 липня заявив, що українці повинні мати змогу захистити себе, тому Вашингтон передасть Києву більше зброї. Нагадаємо, що раніше глава Пентагону затримує партію зброї, призначеної для України.

Також речник Пентагону Шон Парнелл сказав, що за вказівкою президента Трампа, Україні буде передано додаткову оборонну зброю, щоб "українці могли захищатися, поки ми працюємо над забезпеченням тривалого миру і припиненням вбивств".