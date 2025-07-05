Трамп підписав "великий прекрасний закон": політолог пояснив, чому це його тріумф

Дональд Трамп 4 липня підписав "великий прекрасний" законопроєкт про податки та витрати. Президент назвав його "найбільшою перемогою на сьогодні", хоча він і піддавався критиці, зокрема з боку Ілона Маска.

Політолог та керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко зазначив у розмові з 24 Каналом, що останнім часом у Дональда Трампа з'явились позитивні реперні точки. Підписання закону щодо скорочення податків і витрат є фактично виконанням його передвиборчих обіцянок.

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Єдиний негатив приносить Путін

Чаленко зауважив, що прийняття цього законопроєкту також є передвиборчою платформою Трампа і загалом Республіканської партії на 2026 рік.

На цей результат республіканці працювали багато місяців. Зокрема спікер Палати представників Майк Джонсон. Це, дійсно, певний тріумф з огляду на боротьбу щодо груп впливу в Республіканській партії,

– наголосив політолог.

Також на тлі обговорення цього законопроєкту загострився конфлікт Дональда Трампа з Ілоном Маском. Бізнесмен, коли очолював Департамент урядової ефективності (DOGE), скорочував державні видатки. А зараз Трамп, як зазначив Чаленко, очевидно буде їх серйозно збільшувати, а також відбудеться оптимізація податкової бази.

Щодо інших останніх позитивних моментів у результаті діяльності Трампа – це те, що ХАМАС погодився на 60-денне припинення вогню в Секторі Газа, яке запропонувало США.

Єдиний негатив Трампу приносить Володимир Путін своїм небажанням прийняти компромісний варіант, режим припинення вогню та зустріч на рівні голів України, США, Росії та, очевидно, Туреччини,

– наголосив Ігор Чаленко.

Водночас розмова з Володимиром Зеленським дала Трампу певне розуміння, наскільки важливим для України є сьогодні, зокрема, системи Patriot. Особливо на тлі останніх масованих атак росіян.

Проте певну ложку дьогтю до цього додає позиція Трампа щодо Путіна, якого він називає "професіоналом", відзначаючи результати російського диктатора по нейтралізації санкційного негативу на Росію,

– підкреслив керівник Центру аналізу та стратегій.

Це, на його думку, свідчить про те, що потрібно на системному рівні доводити до президента США необхідність подальшої підтримки України. Також важливо збільшувати тиск на російського агресора для того, щоб сприяти якнайшвидшому завершенню цієї війни.

До слова, підписаний Дональдом Трампом 4 липня законопроєкт передбачає нові податкові пільги, зокрема, платники податків зможуть списувати доходи від чайових та понаднормової роботи, відсотки за кредитами на купівлю автомобілів, зібраних у Сполучених Штатах.

Крім того, відповідно до законопроєкту, мають бути скорочені дві основні федеральні програми соцзахисту: Medicaid, яка надає медичну допомогу бідним та непрацездатним американцям, та Програма додаткової допомоги з харчуванням, яка допомагає людям купувати продукти.