Политолог и руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко отметил в разговоре с 24 Каналом, что в последнее время у Дональда Трампа появились положительные реперные точки. Подписание закона о сокращении налогов и расходов является фактически выполнением его предвыборных обещаний.

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Единственный негатив приносит Путин

Чаленко отметил, что принятие этого законопроекта также является предвыборной платформой Трампа и в целом Республиканской партии на 2026 год.

На этот результат республиканцы работали много месяцев. В частности спикер Палаты представителей Майк Джонсон. Это, действительно, определенный триумф, учитывая борьбу относительно групп влияния в Республиканской партии,

– отметил политолог.

Также на фоне обсуждения этого законопроекта обострился конфликт Дональда Трампа с Илоном Маском. Бизнесмен, когда возглавлял Департамент правительственной эффективности (DOGE), сокращал государственные расходы. А сейчас Трамп, как отметил Чаленко, очевидно будет их серьезно увеличивать, а также произойдет оптимизация налоговой базы.

Относительно других последних положительных моментов в результате деятельности Трампа – это то, что ХАМАС согласился на 60-дневное прекращение огня в Секторе Газа, которое предложило США.

Единственный негатив Трампу приносит Владимир Путин своим нежеланием принять компромиссный вариант, режим прекращения огня и встречу на уровне глав Украины, США, России и, очевидно, Турции,

– отметил Игорь Чаленко.

В то же время разговор с Владимиром Зеленским дал Трампу определенное понимание, насколько важными для Украины являются сегодня, в частности, системы Patriot. Особенно на фоне последних массированных атак россиян.

Однако определенную ложку дегтя к этому добавляет позиция Трампа относительно Путина, которого он называет "профессионалом", отмечая результаты российского диктатора по нейтрализации санкционного негатива на Россию,

– подчеркнул руководитель Центра анализа и стратегий.

Это, по его мнению, свидетельствует о том, что нужно на системном уровне доводить до президента США необходимость дальнейшей поддержки Украины. Также важно увеличивать давление на российского агрессора для того, чтобы способствовать скорейшему завершению этой войны.

К слову, подписанный Дональдом Трампом 4 июля законопроект предусматривает новые налоговые льготы, в частности, налогоплательщики смогут списывать доходы от чаевых и сверхурочной работы, проценты по кредитам на покупку автомобилей, собранных в Соединенных Штатах.

Кроме того, в соответствии с законопроектом, должны быть сокращены две основные федеральные программы соцзащиты: Medicaid, которая оказывает медицинскую помощь бедным и нетрудоспособным американцам, и Программа дополнительной помощи с питанием, которая помогает людям покупать продукты.