Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на вечірнє звернення українського президента, оприлюднене у суботу, 5 липня. Під час діалогу лідери, зокрема, обговорили питання протиповітряної оборони.

Дивіться також "Трамп продасть зброю Україні": чому це рішення вигідне для США

Як Зеленський прокоментував розмову з Трампом

Володимир Зеленський розповів, що обговорив з Дональдом Трампом питання стосовно Patriot для України. На його думку, американська сторона готова допомагати Києву, за що він висловив вдячність США.

По розмові з президентом Сполучених Штатів Америки, яка була напередодні. Напевно, це була найкраща розмова за весь цей час, максимально продуктивна. Ми обговорили тематику ППО... Саме Patriot – ключ до захисту від балістики,

– сказав він.

За його словами, вони також обговорили ще кілька важливих питань, які детально пропрацюють українська та американська команди на зустрічах найближчим часом. Жодних додаткових деталей він поки не вказав.

До слова, агентство Reuters раніше повідомляло, що Дональд Трамп після нещодавньої телефонної розмови Володимиром Зеленським може змінити рішення США стосовно призупинення допомоги Києву.