Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок в ефірі 24 Каналу зазначив, що Дональд Трамп продасть зброю Україні, адже це йому вигідно. У цьому зацікавлені ті, хто співпрацює з Трампом.

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Як Трамп може заощадити на Україні

Бюджет США майже прибутків не отримає, а от оборонні підприємства отримають великі замовлення.

Єдине, що вони сплатять – це податки до бюджету США. Звісно, це вплине на ВВП США, але потрібно розуміти, як саме розподіляються ці кошти,

– сказав Валерій Клочок.

Він додав, що, крім того, Трамп заощадить певну суму – кошти, що залишилися у програмах відповідно до законопроєкту, ухваленого у квітні 2024 року. Це, певною мірою, дозволить Трампу зекономити. Але водночас – це буде порушенням чинного законодавства США, оскільки уряд зобов’язаний виконати вже укладені контракти. Він додав, що тому навряд будуть інші рішення з Білого дому.

Заморожені активи Росії зберігаються в ЄС

Клочок також пояснив, що Дональд Трамп може пред'являти претензії на заморожені активи Росії лише в межах 7 – 8 мільярдів доларів, які безпосередньо перебувають у США.

Усі інші кошти – а це приблизно 290 мільярдів доларів в еквіваленті — розміщені на рахунках у країнах Європи, зокрема в Європейському Союзі. З них 200 мільярдів – у Брюсселі.

Питання заморожених активів вже має прецедент у США за часів Джо Байдена, коли конфіскували близько 6 мільйонів доларів активів російського медійного олігарха Константина Малофєєва. Ця процедура відбулася в межах кримінального провадження, прокурори США, відповідно до змін у законодавстві, ухвалених Конгресом, дозволили передати ці кошти Україні.

Певні кроки намагалася зробити Канада, але вона до конфіскації не дійшла – гроші так і залишилися власністю російських олігархів.

Європа наразі є ключовою стороною в цьому питанні, а не США.

"Ми в жодному разі не повинні знімати відповідальність з європейців — за їхню інфантильність, за те, що вони водять Україну за ніс, за те, що продовжують щороку купувати російський газ і нафту на 20 мільярдів доларів, за небажання ухвалювати санкції проти енергетичного сектору Росії, за затягування з ухваленням 17‑го санкційного пакета", – сказав Валерій Клочок.

Він додав, що конфіскація заморожених російських активів – це виключно прерогатива і відповідальність Європи.