Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок в эфире 24 Канала отметил, что Дональд Трамп продаст оружие Украине, ведь это ему выгодно. В этом заинтересованы те, кто сотрудничает с Трампом.

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Как Трамп может сэкономить на Украине

Бюджет США почти прибыли не получит, а вот оборонные предприятия получат крупные заказы.

Единственное, что они заплатят – это налоги в бюджет США. Конечно, это повлияет на ВВП США, но нужно понимать, как распределяются эти средства,

– сказал Валерий Клочок.

Он добавил, что, кроме того, Трамп сэкономит определенную сумму – средства, оставшиеся в программах в соответствии с законопроектом, принятого в апреле 2024 года. Это, определенной степени, позволит Трампу сэкономить. Но в то же время – это будет нарушением действующего законодательства США, поскольку правительство обязано выполнить уже заключенные контракты. Он добавил, что поэтому вряд ли будут другие решения из Белого дома.

Замороженные активы России хранятся в ЕС

Клочок также пояснил, что Дональд Трамп может предъявлять претензии на замороженные активы России только в пределах 7 – 8 миллиардов долларов, которые непосредственно находятся в США.

Все остальные средства – а это примерно 290 миллиардов долларов в эквиваленте - размещены на счетах в странах Европы, в частности в Европейском Союзе. Из них 200 миллиардов – в Брюсселе.

Вопрос замороженных активов уже имеет прецедент в США во времена Джо Байдена, когда конфисковали около 6 миллионов долларов активов российского медийного олигарха Константина Малофеева. Эта процедура состоялась в рамках уголовного производства, прокуроры США, в соответствии с изменениями в законодательстве, принятых Конгрессом, позволили передать эти средства Украине.

Определенные шаги пыталась сделать Канада, но она до конфискации не дошла – деньги так и остались собственностью российских олигархов.

Европа сейчас является ключевой стороной в этом вопросе, а не США.

"Мы ни в коем случае не должны снимать ответственность с европейцев - за их инфантильность, за то, что они водят Украину за нос, за то, что продолжают ежегодно покупать российский газ и нефть на 20 миллиардов долларов, за нежелание принимать санкции против энергетического сектора России, за затягивание с принятием 17-го санкционного пакета", – сказал Валерий Клочок.

Он добавил, что конфискация замороженных российских активов – это исключительно прерогатива и ответственность Европы.