Трамп підтвердив відставку Волца та запропонував йому іншу посаду

Президент США Дональд Трамп підтвердив інформацію та повідомлення ЗМІ про відставку Майка Волца з посади свого радника з національної безпеки.

Натомість він запропонував йому іншу посаду. Відповідну заяву американський президент зробив у понеділок, 1 травня у своїй соцмережі Truth Social, передає 24 Канал.

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Яку посаду може обійняти Волц

Дональд Трамп повідомив, що висуває кандидатуру Майка Волца на посаду наступного Посла Сполучених Штатів в ООН. Водночас обов'язки радника з національної безпеки буде виконувати держсекретар Марко Рубіо.

З часів своєї служби в уніформі на полі бою, в Конгресі та на посаді мого Радника з національної безпеки Майк Волц наполегливо працював над тим, щоб ставити інтереси нашої країни на перше місце,

– ідеться у повідомленні.