Ймовірно, готується спецоперація, – експерт припустив, що для Трампа стане перемогою в Ірані

Після ударів США по Ірану ситуація на Близькому Сході не стала простішою, а навпаки відкрила нову фазу ризиків. Тепер питання вже не лише в самій атаці, а й у тому, як Вашингтон збирається виходити з цієї історії без нового загострення і без очевидної політичної поразки.

Доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький в ефірі 24 Каналу припустив, що для Дональда Трампа справжньою перемогою може стати не гучна риторика, а конкретний результат. Він пояснив, чому навколо Ірану тепер може готуватися зовсім інший сценарій.

Що для Трампа стане справжньою перемогою в Ірані?

Після ударів по Ірану для Трампа виникла проблема, яку неможливо закрити самими гучними заявами. Можна говорити про знищені об'єкти і про нібито виконаний план, але це не дає відповіді на головне питання: що робити зі збагаченим ураном, який уже існує, і як не залишити Ірану можливість знову повернутися до цієї теми. Поки цей ресурс лишається в руках Тегерана, історію буде важко подати як завершену перемогу.

Трамп сказав, що причини цієї війни були в тому, що спочатку ти хочеш зупинити збагачення урану, і друга причина – це те, що ти хотів змінити владу в цій країні. Але той уран, який був збагачений, він залишається,

– наголосив Городницький.

Через це вихід для Вашингтона він бачить не в красивому політичному фіналі, а в дуже конкретній дії. Уран або мають передати третім країнам, або його доведеться фізично забирати силою.

Скоріш за все, готується дійсно якась спецоперація для того, щоби прийти і забрати цей уран збагачений. Нібито вони знають, де він знаходиться,

– припустив Городницький.

Він не виключає, що такий сценарій можуть подати по-різному – як реальну штурмову дію або як політично зрежисований успіх. Але суть, на його думку, не змінюється: без контролю над цим ураном Трамп не матиме чим звітувати про перемогу.

До слова: Дональд Трамп заявив, що США зможуть розблокувати Ормузьку протоку, але для цього ще потрібен час. Він прямо пов'язав це з відновленням експорту нафти з Перської затоки, через яку проходить близько п'ятої частини світових поставок.

Без такого результату Трамп не зможе переконливо пояснити своїм виборцям, що США стали безпечнішими після цієї кампанії.

Йому потрібен цей уран будь-яким чином. Або він має бути переданий третім країнам. Він не має бути в руках іранців. Це єдина умова перемоги. Все інше буде вважатися поразкою Трампа,

– сказав експерт.

Просто вийти з цієї історії, за його логікою, Трамп уже не може без серйозних репутаційних втрат. Якщо Іран збереже цей ресурс і при цьому ще й нав'яже свої правила в районі Ормузької протоки, Вашингтон отримає не перемогу, а довгий новий вузол проблем на роки вперед.

