Трамп хоче захопити острів Харк: чому це може стати пасткою для США

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість захоплення важливого для Ірану острова Харк. Американські військові можуть швидко виконати задачу, проте зіштовхнутися з труднощами.

Про потенційні плани президента Сполучених Штатів Дональда Трампа повідомляє Reuters.

Чому Харк важливий для Ірану?

Острів розташований за 26 кілометрів від Ірану та майже в 500 кілометрах на північний захід від Ормузької протоки. Він приймає великі танкери, які не зможуть розминутися у мілководних водах Ірану.

Острів обробляє 90% експорту іранської нафти. Це головна причина, чому США розглядають операцію – її успішне виконання дозволить контролювати торгівлю енергоресурсами Ірану, вчиняти економічний тиск та примусити режим аятол піти на поступки.

В березні військові США вже завдавали ударів по острову. Тоді Трамп заявив, що вони знищили військову інфраструктуру Харка і за потреби можуть вдатися до ударів по енергетичній інфраструктурі. Reuters повідомляє, що президент США всерйоз розмірковує над проведенням операції. В кінці місяця Пентагон може надіслати додаткові війська, включаючи декілька тисяч повітряних десантників, щоб дати президенту більше можливостей ухвалювати рішення.

Чому Харк може стати пасткою США?

Проте небезпека полягає в тому, що швидке захоплення острова не гарантує Америці швидкого успіху у війні. Більш того, таке рішення може стати пасткою як для військових, так і для самого Трампа.

Захоплення та окупація острова Харк, швидше за все, розширять і продовжать війну, ніж сприятимуть досягненню будь-якої вирішальної перемоги,

– заявляють Раян Бробст і Кемерон Макміллан з Фонду захисту демократії.

Для американських військ проблемою стануть масові атаки дронів, до яких американська армія виявилась не до кінця готовою. А для Трампа – смерті американських військовослужбовців у війні, яка є непопулярною в США. Бо вже цієї осені будуть довибори, поразка на яких може стати проблемою для всього другого терміну Трампа.

Марними можуть стати й очікування президента США, що операція прискорить розблокування Ормузької протоки, тому що Тегеран може збільшити кількість морських мін задля ще маштабнішого ускладнення судноплавства.

Тож можливість здійснити захоплення острова може не допомогти у досягненні цілей війни, але призвести до нових труднощів для США.

