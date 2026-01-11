Рубіо був би тут чудовим президентом: Трамп відкрито погрожує одній з країн

Президент США Дональд Трамп після операції американських сил у Венесуелі посилив свої погрози стосовно інших держав. Цього разу під його увагою опинилася Куба.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його публікацію у Truth Social. Країна вже відповіла американській стороні на подібні погрози.

Що заявив Трамп про Кубу?

Президент Дональд Трамп закликав Кубу укласти угоду зі США, "поки не пізно", заявивши, що країна більше не зможе отримувати нафту або гроші з Венесуели, яка її була ключовим союзником впродовж десятиліть.

Натомість Куба надавала "послуги безпеки" двом останнім венесуельським диктаторам, але не тепер! Більшість цих кубинців загинули внаслідок нападу США минулого тижня, і Венесуелі більше не потрібен захист від бандитів і здирників,

– написав він.

За його словами, тепер у Венесуели є Сполучені Штати з "наймогутнішою армією світу, щоб її захищати".



Дональд Трамп розкритикував Кубу / Скриншот 24 Каналу

Також американський лідер написав в окремій публікації, що ідея призначити чинного державного секретаря США Марко Рубіо президентом Куби "звучить добре".



Публікація Дональда Трампа щодо Рубіо / Скриншот 24 Каналу

Він також поширив згенероване ШІ зображення, на якому він курить кубинську сигару.



Публікація Дональда Трампа у Truth Social / Скриншот 24 Каналу

Як Куба відреагувала на погрози Трампа?

Президент Куби Мігель Діас-Канель Бермудес, реагуючи на погрози Дональда Трампа, заявив, що США, які "перетворюють людські життя на бізнес", не мають "жодного морального права повчати Кубу в чомусь".

"Ті, хто сьогодні істерично виступає проти нашої нації, роблять це, охоплені люттю через суверенне рішення цього народу обрати власну політичну модель", – написав він у своїй публікації у соцмережі Х.

Він наголосив, що Куба це вільна, незалежна та суверенна держава, які ніхто не може вказувати, що робити. Президент країни звинуватив США у тому, що його країна вже 66 років страждає через них, і що Куба не впаде.

Куба не нападає – на неї нападають США вже 66 років; Куба не погрожує – вона готується, готова захищати Батьківщину до останньої краплі крові,

– додав він.

