Серед них Китай: Трамп приготував покарання країнам, які підтримують Іран

Дональд Трамп анонсував покарання для країн, які допомагають Ірану. Президент США грозить вдарити по них високими тарифами.

Американський лідер в коментарі для Fox News заявив, що США накладуть 50 відсотків мита на товари будь-якої країни, яка підтримує Іран або постачає йому військове обладнання. Про це пише Clash Report.

Як Трамп реагує на можливу допомогу Ірану з боку Китаю?

Дональд Трамп підтвердив, що серед країн, які зіткнуться з покаранням, може бути Китай.

Водночас президент США зазначив, що не вірить інформації у ЗМІ про те, що Пекін нібито постачає Тегерану системи ПЗРК. Політик висловив сумнів у тому, що китайці так вчинили б. Він допустив, що КНР могла лише на початку "трохи" допомогати Ірану.

Але якщо ми спіймаємо будь-яку країну, включно з Китаєм, на постачанні Ірану військового обладнання, вона зіткнеться з 50% митом,

– пригрозив Трамп.

Окремо він висловив думку, що китайські автомобілі знищують Європу, бо забирають бізнес у Mercedes і BMW. "У нашій країні немає китайських автомобілів", – похвалився політик.

Водночас Трамп заплющує очі на очевидну допомогу Ірану з боку Росії