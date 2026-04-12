Серед них Китай: Трамп приготував покарання країнам, які підтримують Іран
- Трамп оголосив, що США введуть 50% мита на товари країн, які підтримують Іран або постачають йому військове обладнання.
- Президент США зазначив, що Китай може бути серед країн, які зіткнуться з покаранням.
- Водночас він висловив сумнів у тому, що Пекін допомагає Ірану.
Дональд Трамп анонсував покарання для країн, які допомагають Ірану. Президент США грозить вдарити по них високими тарифами.
Американський лідер в коментарі для Fox News заявив, що США накладуть 50 відсотків мита на товари будь-якої країни, яка підтримує Іран або постачає йому військове обладнання. Про це пише Clash Report.
Як Трамп реагує на можливу допомогу Ірану з боку Китаю?
Дональд Трамп підтвердив, що серед країн, які зіткнуться з покаранням, може бути Китай.
Водночас президент США зазначив, що не вірить інформації у ЗМІ про те, що Пекін нібито постачає Тегерану системи ПЗРК. Політик висловив сумнів у тому, що китайці так вчинили б. Він допустив, що КНР могла лише на початку "трохи" допомогати Ірану.
Але якщо ми спіймаємо будь-яку країну, включно з Китаєм, на постачанні Ірану військового обладнання, вона зіткнеться з 50% митом,
– пригрозив Трамп.
Окремо він висловив думку, що китайські автомобілі знищують Європу, бо забирають бізнес у Mercedes і BMW. "У нашій країні немає китайських автомобілів", – похвалився політик.
Водночас Трамп заплющує очі на очевидну допомогу Ірану з боку Росії
Ще на початку військової операції США проти Ірану стало відомо про те, що Росія надає Тегерану розвідувальні дані, які той використовує для ударів по американських об'єктах.
Втім, у Вашингтоні фактично проігнорували цей момент. Там лише надіслали Москві "месендж" через Стіва Віткоффа більше так не робити.
Нещодавно з'явилася новина про те, що Росія передала Ірану супутникові розвіддані про енергосистему Ізраїлю, що охоплююють інформацію про 50 – 53 цивільні об'єкти.
Кремль не обмежується передачею лише розвідданих. Він також постачає Тегерану модернізовані "Шахеди", вдосконалені під час бойових дій в Україні. Масштаби цих поставок та спосіб транспортування залишаються невідомими.
Президент Зеленський заявив, що США ігнорують докази співпраці Росії та Ірану. Політик важає, що причина такої реакції – довіра чинної американської адміністрації до Путіна. Він також зазначив, що Вашингтон недостатньо розуміє реальні наміри Росії.