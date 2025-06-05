Трамп порівняв війну в Україні з "божевільною бійкою двох маленьких дітей в парку"

Президент США Дональд Трамп прокоментував війну Росії проти України, і назвав її "божевільною бійкою двох маленьких дітей в парку".

Відповідну заяву він зробив у четвер, 5 червня, під час пресконференції з Фрідріхом Мерцом в Овальному кабінеті. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

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Що заявив Трамп

Американський президент порівняв Україну та Росію з двома дітьми, які б'ються "наче божевільні", і які ненавидять одне одного. За його словами, він навів цю аналогію Володимиру Путіну під час вчорашньої телефонної розмови.

Я сказав, президенте, можливо, вам доведеться продовжувати боротися і багато страждати, тому що обидві сторони страждають... Але це досить відома аналогія. У вас двоє дітей, вони б'ються, б'ються, б'ються. Іноді ви дозволяєте їм битися деякий час. Ви бачите це в хокеї, ви бачите це в спорті,

– заявив він.

За його словами, між Україною та Росією досі зберігається ворожнеча, і з цим доводиться мати справу як і йому, так і німецькому канцлеру Фрідріху Мерцу. Він зазначив, що між Путіним та Зеленським спостерігається "велика ненависть".

Крім вищезгаданого, під час спільного брифінгу з Мерцом Дональд Трамп знову заявив, що Росія дасть відповідь на нещодавню атаку по аеродромах, яку 1 червня здійснила СБУ. Президент США додав, що незадоволений цим.