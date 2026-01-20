"Коли Росія готова, Україна не готова": Трамп пояснив, чому досі нема кінця війни

20 січня 2026 року виповнився рівно рік з моменту, як Дональд Трамп вдруге усівся в президентське крісло. Президент США пояснив, чому не зумів покласти кінець війні в Україні, яку обіцяв зупинити за 24 години.

У річницю свого президенства американський лідер дав пресконференцію, на якій розповів про свої досягнення. Дональд Трамп пояснив, чому до них так і не вдалося записати завершення російсько-української війни.

Чому мирна угода між Москвою і Києвом досі не укладена?

За словами політика, усе через "капризи" обох сторін конфлікту. Мовляв, то коли Росія готова до миру, то Україна не готова, і навпаки.

Фактично Дональд Трамп збрехав. Адже саме Київ працював із союзниками над мирною угодою. З Москви тим часом лунали войовничі заяви.

Коли ж настав час Кремлю дати якусь реакцію на мирний план – там вигадали "атаку на резиденцію Путіна" і зіскочили з переговорів про мир.

Україна повсякчас заявляє про свою готовність до припинення вогню, а Росія повсякчас відмовляється від цього.

Нагадаємо, що домогтися припинення вогню було "ідеєю-фікс" для Дональда Трампа на початку його другого терміну. Задля цього він влаштовував численні зустрічі з росіянами. Втім, Москва відверто ігнорувала будь-які заклики президента США до перемир'я.

Зрештою, Володимиру Путіну вдалося змінити позицію Дональда Трампа. Той припинив наполягати на зупинці бойових дій і погодився, що спершу має бути мирна угода, а потім припинення вогню.

