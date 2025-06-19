Публічно принизив: чому Трамп раптом відкинув ідею посередництва Путіна щодо Ірану

Російський диктатор висловив готовність стати посередником у питанні війни на Близькому Сході. Лідер США на це відреагував закликом, аби Путін краще розібрався у ситуації в Росії. На це у Москві образилися, сприйнявши як приниження.

Президент аналітичного центру "Політика", політолог Олег Лісний в етері 24 Каналу зауважив на тому, що заяви Трампа постійно змінюються і від нього варто очікувати що завгодно.

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Що буде при появі посередників

На думку політолога, Трамп вчора і Трамп сьогодні – різні люди. Потягу, який їде до зупинки "перемога", залишилося фактично декілька кілометрів. Тому президент США нині так себе поводить. Однак, за переконанням Лісного, сьогодні першу скрипку все-таки грає Ізраїль, а Трамп – це той, хто приклеюється до нього.

На мою думку, це виглядає так. Ізраїлю посередники зараз точно не потрібні. В нього є своя мета і він знає, куди його локомотив прямує і куди він має доїхати,

– озвучив політолог.

Посередники, на думку Лісного – це ті, які будуть зупиняти зараз цей умовний потяг, давати час іранському керівництву на те, аби зібратися з думками чи втекти. Це, з його слів, буде уповільнювати процеси, які зараз необхідні Ізраїлю і який хоче втягнути США, щоб максимально пришвидшити досягнення результату.

У Путіна і Трампа протилежні цілі

Є деталь, яку, на думку політолога, Трамп не усвідомлює, але вона очевидна для тих, хто стежить за позицією США і Росії. Щодо Ірану в кожного свої протилежні цілі. Трамп не хоче, щоб була війна і ціни на нафту піднялися, це питання добробуту пересічного американця. А от Путіну треба, щоб війна була масштабною і нафта коштувала дорожче, бо це покращить російську економіку.

Як вони можуть досягнути спільної думки? Можливо, в команді Трампа є притомні люди, які сказали йому, що в цій ситуації варто обійтися без посередництва Путіна,

– припустив Лісний.

Політолог не виключає, що найближчими днями у Трампа буду геть протилежні думки. Якщо він побачить, що операція гальмується, він, зі слів Лісного, може почати розповідати, що без Путіна ніяк не обійтися.