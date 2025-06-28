Путін зробив дуже гарні заяви, він поважає нас, як і Кім, і Сі, – Трамп
- Дональд Трамп відреагував на заяви Володимира Путіна 27 червня, назвавши їх "дуже гарними".
- Американський лідер заявив, що російський диктатор "поважає США".
Володимир Путін 27 червня зробив низку заяв щодо війни Росії проти України. Зокрема, прокоментував можливість третього раунду переговорів, а також зустрічі з Трампом. Президент США відреагував.
Так, Дональд Трамп під час пресконференції в Білому домі прокоментував заявив Путіна. Про це повідомляє 24 Канал.
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Трамп про Путіна
На думку президента США, російський диктатор 27 червня зробив кілька "дуже гарних заяв".
Путін поважає нашу країну. Сі і Кім теж поважають нашу країну. Минулого року вони нас не поважали,
– заявив Дональд Трамп.
Зауважимо, що на пресконференції в Мінську Путін, зокрема, висловив впевненість, що президент США щиро прагне врегулювання "конфлікту навколо України" (насправді повномасштабної війни Росії проти України).
Також російський диктатор сказав, що відносини між Вашингтоном і Москвою "починають вирівнюватися".
Окрім того, Путін заявив, що його зустріч з Трампом "цілком можлива". Очільник Кремля додав, що росіяни "з задоволенням" будуть готувати її.