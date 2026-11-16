"Путін міг би бути набагато жорсткішим": Трамп зробив заяву про війну в Україні

Трамп 16 листопада поділився баченням дій Кремля у війні проти України. За його словами, Путін потроху відступає, хоча мав можливість діяти значно жорсткіше.

Американського президента цитує Clash Report.

Що сказав Трамп

Коментар прозвучав під час обговорення поточної ситуації навколо російсько-української війни.

Журналіст поцікавився, що потрібно для того, щоб Путін відступив.

Я думаю, він трохи відступає. Я думаю, він міг би бути жорсткішим. Відверто кажучи, я думаю, він міг би бути набагато жорсткішим. Я вважаю, що він відступає,

– висловив свою оцінку Трамп.

А потім ще раз наголосив на власному спостереженні щодо дій диктатора: "Відверто кажучи, він відступає".

Відверто кажучи, я думаю, він би хотів цього. Я думаю, він хотів би побачити, як це закінчиться,

– додав американський президент.