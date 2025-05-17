Путін втомився від усього цього, – Трамп про війну

Дональд Трамп зробив нові заяви про війну Росії проти України. Президент США вважає, що кремлівський диктатор втомився.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Дональда Трампа Fox News.

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Трамп про Путіна і війну

Дональд Трамп висловився про війни Росії проти України та кремлівського диктатора.

Я думаю, що Путін втомився від усього цього,

– заявив президент США.

Американський лідер відзначив, що російський диктатор має поганий вигляд і хотів би виглядати добре. При цьому Дональд Трамп додав, що війна нібито "мала закінчитися за тиждень".

До речі, президент США не захотів називати Владіміра Путіна перешкодою на шляху до миру, навіть попри відмову російського диктатора зустрітися з Володимиром Зеленським у Туреччині 15 травня.

Під час інтерв'ю Дональд Трамп знову накинувся на українського лідера, вкотре заявивши, що в нього нібито "немає карт".