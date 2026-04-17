США продовжили заборону для Росії швартуватись у їхніх водах: якою загрозою це пояснюють

США рішенням президента Дональда Трампа продовжили надзвичайний стан, який обмежує пересування та стоянку російських суден в американських портах, терміном на щонайменше один рік.

Обмеження діятимуть до квітня 2026 року. Про це свідчить оприлюднене повідомлення Білого дому у Федеральному реєстрі.

Чому США продовжило заборону?

США продовжили заборону на стоянку російських суден в своїх портах ще на 1 рік, яку вперше запровадив попередник Дональда Трампа, Джо Байден, у квітні 2022 року через загрозу міжнародним відносинам з боку Росії.

Згідно з новим документом, дії російського уряду й досі становлять загрозу для США, тому раніше узгоджені обмеження залишатимуться чинними й надалі. Відповідне повідомлення вже направили до Конгресу США.

Довідково. Обмеження забороняють вхід суднам під російським прапором, а також тим, які зареєстровані, орендовані або експлуатуються пов'язаними з Росією громадянами або компаніями і діють в інтересах Москви.

