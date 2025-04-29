Трамп відреагував на рекордне падіння свого рейтингу

Дональд Трамп відомий тим, що живе у світі власної реальності. Там відбуваються лише речі, які йому подобаються. Тому, не дивно, що президент США відмовився визнавати значне падіння своїх рейтингів.

Нещодавно телеканал CNN опублікував дані опитування, які показали, що підтримка Трампа з наближенням 100 днів його другого терміну нижча, ніж у всіх його попередників протягом останніх 70 років, передає 24 Канал.

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Трамп не визнає поразки

За результатами опитування Ipsos, рейтинг схвалення Трампа впав до 42%, що є найнижчим показником з початку його другого терміну.

У власній соцмережі президент США прокоментував публікації у ЗМІ. Він назвав результати опитування фейковими.

Опитування брехливих ЗМІ, як і самі ці фейкові новини, є фейком! Ми чудово справляємося, краще, ніж будь-коли раніше,

– написав він.

До слова, 28 квітня у Конгресі вперше за другу каденцію Трампа проти нього ініціювали імпічмент. Оскільки Палату представників, і Сенат контролює Республіканська партія, ця ініціатива не матиме успіху. Однак у команді американського лідера побоюються, що ситуація може змінитися вже наступного року. На 2026 рік заплановані проміжні вибори до Конгресу, і демократи можуть отримати більшість у Палаті представників.