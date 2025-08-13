Якби я отримав Москву і Ленінград, ЗМІ сказали б, що це погана угода, – Трамп
- Дональд Трамп скаржиться на ЗМІ за несправедливе висвітлення його зустрічі з Путіним на Алясці.
- Трамп зазначив, що навіть якщо б він отримав Москву і Ленінград, ЗМІ все одно назвали б це поганою угодою.
У п'ятницю, 13 серпня, Дональд Трампа та Володимир Путін зустрінуться на Алясці. Президент США поскаржився на ЗМІ, які "несправедливо" висвітлюють цю подію.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Дональда Трампа у соцмережі Truth Social.
Трамп не задоволений новинами про Аляску
На тлі майбутньої зустрічі на Алясці, Трамп поскаржився на ЗМІ, які постійно цитують "звільнених невдах і справді дурних людей, таких як Джон Болтон". Президент США навів його цитату, що попри те, що зустріч відбувається на американській землі, "Путін уже переміг".
Що це взагалі означає? Ми перемагаємо у ВСЬОМУ. Фейкові новини працюють понаднормово (без податку на понаднормову роботу!). Якби я отримав Москву і Ленінград в рамках угоди з Росією, фейкові новини сказали б, що я уклав погану угоду!,
– написав він.
Зауважимо, незадовго до цього на своїй сторінці Дональд Трамп підтвердив відеоконференцію з Зеленським та європейськими лідерами. Він назвав їх "чудовими людьми, які хочуть, щоб угода була укладена".