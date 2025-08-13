Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Дональда Трампа в соцсети Truth Social.

Трамп не доволен новостями об Аляске

На фоне предстоящей встречи на Аляске, Трамп пожаловался на СМИ, которые постоянно цитируют "уволенных неудачников и действительно глупых людей, таких как Джон Болтон". Президент США привел его цитату, что несмотря на то, что встреча происходит на американской земле, "Путин уже победил".

Что это вообще означает? Мы побеждаем во ВСЕМ. Фейковые новости работают сверхурочно (без налога на сверхурочную работу!). Если бы я получил Москву и Ленинград в рамках соглашения с Россией, фейковые новости сказали бы, что я заключил плохую сделку!,

– написал он.

Заметим, незадолго до этого на своей странице Дональд Трамп подтвердил видеоконференцию с Зеленским и европейскими лидерами. Он назвал их "замечательными людьми, которые хотят, чтобы соглашение было заключено".