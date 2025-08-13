Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Дональда Трампа у соцмережі Truth Social.

Трамп не задоволений новинами про Аляску

На тлі майбутньої зустрічі на Алясці, Трамп поскаржився на ЗМІ, які постійно цитують "звільнених невдах і справді дурних людей, таких як Джон Болтон". Президент США навів його цитату, що попри те, що зустріч відбувається на американській землі, "Путін уже переміг".

Що це взагалі означає? Ми перемагаємо у ВСЬОМУ. Фейкові новини працюють понаднормово (без податку на понаднормову роботу!). Якби я отримав Москву і Ленінград в рамках угоди з Росією, фейкові новини сказали б, що я уклав погану угоду!,

– написав він.

Зауважимо, незадовго до цього на своїй сторінці Дональд Трамп підтвердив відеоконференцію з Зеленським та європейськими лідерами. Він назвав їх "чудовими людьми, які хочуть, щоб угода була укладена".